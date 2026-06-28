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गोविंदा की पत्नी सुनीता करेंगी 'लॉक अप' में एंट्री? एक्टर की बढ़ी दिल की धड़कनें, बोले- 'मैंने तो उसे फूल…’

Lock Upp 2: अब नेटफ्लिक्स के 'लॉक अप: सच या सजा' में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा कैदी बनेंगी. शो में जाने की खबर सुन कर बाॅलीवुड एक्टर गोविंदा टेंशन में आ गए हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: June 28, 2026 11:54 AM IST
गोविंदा की पत्नी सुनीता करेंगी 'लॉक अप' में एंट्री? एक्टर की बढ़ी दिल की धड़कनें, बोले- 'मैंने तो उसे फूल…’

Sunita Ahuja's explosive confession on Govinda

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा (Govinda) की पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपने बेबाक और कड़क अंदाज के लिए जानी जाती हैं. इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने पूरे बी-टाउन को हैरान कर दिया है. सुनीता आहूजा ने नेटफ्लिक्स इंडिया के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री मारकर हर तरफ तहलका मचा दिया है. आपको बता दें कि इस बार इस शो की कमान फराह खान और रितेश देशमुख के हाथों में है. शो के अंदर कदम रखने से पहले सुनीता ने अपनी पर्सनल लाइफ, सुपरस्टार पति गोविंदा के डर और इस शो को चुनने के पीछे की इनसाइड स्टोरी पर खुलकर बात की है.

सुनीता का फैसला सुन उड़े गोविंदा के होश

सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब उन्होंने गोविंदा को बताया कि वह 'लॉक अप' की जेल में बंद होने जा रही हैं, तो सुपरस्टार पति की रातों की नींद उड़ गई थी. सुनीता ने हंसते हुए गोविंदा का रिएक्शन शेयर किया. "गोविंदा जी मेरे इस फैसले से बेहद चिंतित और परेशान थे. वह मुझसे बार-बार कह रहे थे 'मैंने अपनी पत्नी को हमेशा एक नाजुक फूल की तरह संभालकर रखा है. अगर जेल के अंदर किसी ने उसके साथ बदतमीजी की या उसे दुख पहुंचाया, तो वो रोने लगेगी.' उन्हें डर था कि कोई मेरे साथ गलत व्यवहार न कर दे. वह बार-बार पूछ रहे थे कि मुझे इस शो में जाने की क्या जरूरत है?

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एकता कपूर का प्यार और बेटे का डेब्यू

मार्केट में कई बड़े रियलिटी शोज होने के बावजूद सुनीता ने 'लॉक अप' को ही क्यों चुना, इसकी वजह भी बेहद दिलचस्प है. सुनीता ने बताया कि एकता कपूर उनसे बहुत प्यार करती हैं. एकता उनके बेटे यश को भी बॉलीवुड में लॉन्च कर रही हैं और मजे की बात यह है कि उस फिल्म में सुनीता खुद अपने सगे बेटे की मां का रोल स्क्रीन पर निभाने जा रही हैं. सुनीता को 'राइज एंड फॉल', 'द 50', 'ट्रेटर्स' और 'अलायंस' जैसे बड़े और महंगे शोज के ऑफर्स मिले थे, लेकिन उन्होंने एकता कपूर के कारण 'लॉक अप' को चुना. कैमरे के सामने 24 घंटे कैद रहने पर सुनीता ने कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं है. वह जैसी हैं, वैसी ही दिखेंगी और किसी के लिए खुद को नहीं बदलेंगी.

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गोविंदा और सुनीता का रिश्ता

पिछले काफी समय से गोविंदा और सुनीता के शादीशुदा रिश्ते में अनबन और उतार-चढ़ाव की खबरें आती रही हैं. सुनीता ने भी माना कि उनके बीच परेशानियां रही हैं, लेकिन शो के बाकी कंटेस्टेंट्स को चेतावनी देते हुए उन्होंने साफ कह दिया, "यह कोई फैमिली शो नहीं है. गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि कोई ऐरा-गैरा उन पर उंगली नहीं उठा सकता. मैं उनकी पत्नी हूं, मुझे उन पर कुछ भी बोलने का हक है, लेकिन अगर किसी तीसरे इंसान ने जेल के अंदर गोविंदा जी के खिलाफ मुंह खोला, तो मैं उसे कतई नहीं बख्शूंगी." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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