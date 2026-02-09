'एनिमल पार्क' में 'कबीर सिंह' मचाएंगे भौकाल? शाहिद कपूर ने कहा, 'संदीप रेड्डी वांगा के...'

ENG हिन्दी
Kabir Singh In Animal Park? बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' चर्चा में बनी है. इसी बीच उन्होंने 'एनिमल पार्क' में 'कबीर सिंह' की एंट्री के सवाल पर जवाब दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 9, 2026 4:20 PM IST

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. इस फिल्म के ट्रेलर ने ध्यान खींचा और अब इसके गाने लोगों का दिल जीत रहे हैं. वहीं, फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर विवाद भी हो रहा है. फिलहाल शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) और रणबीर सिंह की फिल्म 'एनिमल' की सीक्वल 'एनिमल पार्क' (Animal Park) के बीच संभावित क्रॉसओवर को लेकर किए गए सवाल का जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या कहा है.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
