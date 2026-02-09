'एनिमल पार्क' में 'कबीर सिंह' मचाएंगे भौकाल? शाहिद कपूर ने कहा, 'संदीप रेड्डी वांगा के...'

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. इस फिल्म के ट्रेलर ने ध्यान खींचा और अब इसके गाने लोगों का दिल जीत रहे हैं. वहीं, फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर विवाद भी हो रहा है. फिलहाल शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) और रणबीर सिंह की फिल्म 'एनिमल' की सीक्वल 'एनिमल पार्क' (Animal Park) के बीच संभावित क्रॉसओवर को लेकर किए गए सवाल का जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या कहा है.