  • क्या वाकई बदल जाएगा 'लाहौर 1947' का नाम? आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, फैंस को दिया करारा जवाब...

क्या वाकई बदल जाएगा 'लाहौर 1947' का नाम? आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, फैंस को दिया करारा जवाब

सनी देओल की फिल्म 'लाहौर 1947' को लेकर कई तरह को अटकलें लगाई जा रहीं हैं. हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म का नाम चेंज किया जा रहा है, लेकिन अब आमिर खान ने इस बात का खुलासा किया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 10, 2026 1:34 PM IST

सनी देओल के लिए साल 2026 किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है. 'बॉर्डर 2' की बंपर सफलता के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा दोबारा पैदा करने के बाद, अब फैंस की नजरें उनकी अगली फिल्म 'लाहौर 1947' पर टिकी हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस फिल्म के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म था. चर्चा थी कि फिल्म का नाम बदला जा सकता है, मगर अब खुद मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने सामने सफाई दी है. आइए जानते हैं 'लाहौर 1947' के टाइटल विवाद और आमिर खान के बड़े खुलासे के बारे में.

आमिर ने दिया करारा जवाब

अफवाहें उड़ी थीं कि सेंसर बोर्ड या राजनीतिक विवादों के डर से मेकर्स फिल्म का नाम बदलकर 'बंटवारा 1947' करने जा रहे हैं. जब एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान से इस बारे में सीधा सवाल किया गया, तो उन्होंने हंसते हुए इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया. आमिर ने दो टूक शब्दों में कहा, "आपने यह कहां सुना? हमारी फिल्म का टाइटल नहीं बदला है. यह 'लाहौर 1947' है और मैं इसे ऐसा ही रखना चाहता हूं." आमिर ने साफ कर दिया कि वह किसी भी बाहरी दबाव में आकर फिल्म की पहचान नहीं बदलेंगे. उनके मुताबिक, फिल्म की कहानी के लिए 'लाहौर' शब्द का होना अनिवार्य है.

असली पेंच कहां फंसा है?

हालांकि आमिर नाम नहीं बदलना चाहते, लेकिन एक तकनीकी अड़चन जरूर सामने आई है. फिल्म निर्माता-निर्देशक सुनील दर्शन के पास 'लाहौर' टाइटल के कानूनी अधिकार सुरक्षित हैं. आमिर खान की टीम और सुनील दर्शन के बीच फिलहाल इस नाम के इस्तेमाल को लेकर कानूनी और लॉजिस्टिक बातचीत चल रही है. आमिर को पूरी उम्मीद है कि यह मामला जल्द सुलझ जाएगा और फिल्म अपने रियल नाम के साथ ही सिनेमाघरों में आएगी.

सनी देओल का 2026 धमाका

सनी देओल इस साल थिएटर्स पर राज करने के मूड में हैं. 'बॉर्डर 2' के बाद उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बन रही 'लाहौर 1947' फिल्म में सनी के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल जैसे सितारे नजर आएंगे. वहीं गबरू और रामायण इन फिल्मों के जरिए भी सनी अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं. आमिर खान के बयान ने साफ कर दिया है कि 'लाहौर 1947' अपनी उसी धमक के साथ आएगी जैसा कि सोचा गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं.
Tags Lahore 1947 Lahore 1947 News Sunny Deol