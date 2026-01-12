क्या फिर साथ दिखेंगे युजवेंद्र चहल और धनश्री? रियलिटी शो की खबरों पर क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी, बोले 'सब गलत है...'

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से धनश्री और युजवेंद्र चहल के रिश्ते फिर सुर्खियों में थे. बताया जा रहा था कि दोनों एक शो में साथ काम करने वाले हैं. इस अफवाह पर अब चहल ने अपना पहला बयान दिया है. आइए जानते हैं...

सोशल मीडिया और गॉसिप गलियारों में पिछले कुछ दिनों से एक खबर ने जबरदस्त आग पकड़ रखी थी. चर्चा थी कि हाल ही में तलाक लेकर अलग हुए युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा एक बार फिर आमने-सामने आने वाले हैं. खबर ये थी कि एक नए रियलिटी शो 'The 50' के लिए इस एक्स-कपल को अप्रोच किया गया है. लेकिन अब इस मामले में खुद युजी चहल ने सामने अपना बयान दिया है. फैंस इस खबर से हैरान भी थे और थोड़े एक्साइटेड भी, लेकिन युजवेंद्र ने इन अटकलों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है.

धनश्री वर्मा संग काम करने पर चहल ने कही ये बात

चहल के तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि "अभी युजवेंद्र चहल के किसी रियलिटी शो में हिस्सा लेने को लेकर जो खबरें चल रही हैं, उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. ये दावे सिर्फ अंदाजे पर आधारित और गलत हैं. युजवेंद्र का उस शो से कोई लेना-देना नहीं है और न ही इस बारे में कोई बातचीत हुई है. हम मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना पुष्टि के ऐसी खबरें न फैलाएं."

क्या है ये नया शो 'The 50'?

'The 50' एक ऐसा रियलिटी शो बताया जा रहा है जो पूरी तरह से गेम, स्ट्रैटेजी और दिमागी खेल पर आधारित होगा. इसमें 50 मशहूर हस्तियां एक साथ नजर आएंगी और उनके बीच कड़ी टक्कर होगी. इस शो में टीवी स्टार्स से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक के शामिल होने की चर्चा है.

शो में शामिल हा सकते हैं ये सेलेब्स

भले ही युजवेंद्र ने मना कर दिया हो, लेकिन मार्केट में इस शो के कंटेस्टेंट्स की एक लंबी लिस्ट वायरल हो रही है. कहा जा रहा है कि मेकर्स बड़े नामों को इस शो में लाने की कोशिश में हैं. अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद, रैपर एमीवे बंटाई और इंटरनेट सेंसेशन ओरी इस शो में आ सकते हैं. वहीं श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे, निक्की तंबोली और शिव ठाकरे जैसे नाम भी सामने आ रहें हैं.

क्या धनश्री वर्मा भी होंगी शामिल?

युजवेंद्र ने तो साफ इनकार कर दिया है, लेकिन धनश्री वर्मा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. फैंस को अभी भी उम्मीद है कि शायद धनश्री इस शो में अपना जलवा दिखाएं. वैसे भी धनश्री कई रियलिटी शोज में काफी एक्टिव रही हैं, तो उनकी एंट्री की संभावना बनी हुई है. कुल मिलाकर, फिलहाल युजी और धनश्री के इस शो में आने की उम्मीदें कम ही नजर आ रही हैं. लेकिन 'The 50' की जो स्टार-स्टडेड लिस्ट सामने आई है, उसने फैंस की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी है.

