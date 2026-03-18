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WION World Pulse: सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज और एकदम फिट बॉडी, मिलिंद सोमन ने कहा 'फिट रहना मुश्किल नहीं'

नई दिल्ली में आयोजित 'WION वर्ल्ड पल्स समिट' में फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने हिस्सा लिया. 60 वर्ष की उम्र में भी बेहद फिट नजर आने वाले मिलिंद ने बताया कि वह रोजाना सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 18, 2026 10:14 PM IST

WION World Pulse: सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज और एकदम फिट बॉडी, मिलिंद सोमन ने कहा 'फिट रहना मुश्किल नहीं'
milind soman

नई दिल्ली के आईटीसी मौर्या में आयोजित 'WION वर्ल्ड पल्स समिट' में जब 60 साल के फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन मंच पर आए, तो हर कोई बस उन्हें देखता रह गया. 18 मार्च को हेल्थकेयर से जुड़े एक खास सेशन में मिलिंद ने फिटनेस को लेकर जो बातें कहीं, उन्होंने जिम में घंटों पसीना बहाने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया. डॉ. नरेश त्रेहन जैसे दिग्गजों के साथ पैनल चर्चा के दौरान मिलिंद ने एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वह फिट रहने के लिए दिन भर में सिर्फ 10 मिनट कसरत करते हैं. मिलिंद का मानना है कि सेहतमंद रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना दिया है. उनके मुताबिक, फिट रहने का तरीका बहुत सीधा और सरल होना चाहिए.

आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बॉडी बनाने या फिट दिखने के लिए जिम में घंटों बिताने होंगे, लेकिन मिलिंद ने इस भ्रम को तोड़ दिया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि फिटनेस के लिए अनुशासन और सादगी ज्यादा जरूरी है, न कि भारी-भरकम वर्कआउट. 60 की उम्र में भी उनकी फुर्ती और चमक यह साबित करने के लिए काफी है कि अगर तरीका सही हो, तो थोड़ा समय भी बड़े रिजल्ट दे सकता है.

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सब जानते हैं सेहत जरूरी है

जब मिलिंद से पूछा गया कि उन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए जो फिटनेस शुरू करने के लिए लगातार बहाने बनाते हैं, तो उनका जवाब काफी तीखा और सीधा था. मिलिंद ने कहा, "अगर कोई बहाने बना रहा है, तो यह उसकी अपनी समस्या है. मैं यहां किसी को धक्का देने या समझाने नहीं आया हूं. आज के दौर में बच्चा-बच्चा जानता है कि सेहत कितनी जरूरी है. अगर आपको यह बात भी समझानी पड़े, तो इसका मतलब है कि आप वाकई बेवकूफ हैं."

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उन्होंने आगे कहा कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, जहां लोग सिगरेट के उस पैकेट से सिगरेट निकालकर सुलगाते हैं जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि 'यह आपको मार डालेगा'. जब इंसान अपनी मौत की चेतावनी को नजरअंदाज कर सकता है, तो उसे टेक्नोलॉजी या सुविधाओं का लालच देकर फिट नहीं बनाया जा सकता. इंसान की कल्पनाशक्ति का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आजकल बहाने बनाने में ही हो रहा है.

जिम जाने की जरूरत नहीं

मिलिंद ने अपनी फिटनेस का वो राज खोला जिसे सुनकर घंटों जिम में पसीना बहाने वाले दंग रह गए. उन्होंने बताया, "मैं जिम नहीं जाता. मैं बस अपनी आदतों में कंसिस्टेंसी रखता हूं. मैं दिन भर में सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करता हूं. यह इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है. इसी 10 मिनट की बदौलत मेरी फिटनेस का लेवल आज औसत से कहीं ज्यादा ऊपर है." उनका मानना है कि फिटनेस के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों या महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, बल्कि हर रोज थोड़ा समय खुद को देने की जरूरत है.

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शरीर की कमियों को पहचानना है जरूरी

पैनल में मौजूद डॉ. नरेश त्रेहन की बातों का समर्थन करते हुए मिलिंद ने कहा कि हर इंसान अपनी कुछ खूबियों और कमियों के साथ पैदा होता है. कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. अगर आपने अपने शरीर को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर दिया है या कोई जन्मजात बीमारी है, तो उसे ठीक करने में मेहनत और वक्त लग सकता है. लेकिन एक आम इंसान के लिए स्वस्थ रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मिलिंद ने अंत में एक बहुत गहरी बात कही "सुविधाएं और टेक्नोलॉजी कितनी भी बेहतर क्यों न हो जाए, असली बात यह है कि क्या आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं? हकीकत तो यह है कि लोग अपनी सेहत बिगड़ने का इंतजार करते हैं और फिर पछताते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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