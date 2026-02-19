मुंह में गुलाब और दिल में प्यार, जब रूठी कैटरीना को मनाने के लिए सलमान ने किया था डांस, दिलचस्प है यह किस्सा

सलमान खान और कैटरीना कैफ का रिश्ता हमेशा ही सुर्खिंयों में रहा है. एक टाइम पर दोनों इंडस्ट्री के प्यारे कपल थे. एक बार जब कैटरीना अपने प्यार सलमान से रुठ गई तब एक्टर ने होठों में गुलाब लेकर रोमांटिक अंदाज में उन्हें मनाया था.

बॉलीवुड के गलियारों में प्रेम कहानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सलमान खान और कैटरीना कैफ का रिश्ता हमेशा से ही फैंस के बीच चर्चा का सबसे हॉट विषय रहा है. भले ही आज दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनके प्यार के सुनहरे दिनों के कुछ किस्से आज भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगते. ऐसा ही कुछ मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट 'ऑलिव' के मालिक एडी सिंह ने अनदेखा और बेहद प्यारा वाकया शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया है. आइए जानते हैं उस रात की कहानी, जब सलमान खान ने अपने अंदाज में कैटरीना को मनाया था.

'ऑलिव' रेस्टोरेंट और वो यादगार रात

एडी सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान उन दिनों को याद किया जब सलमान और कैटरीना का रोमांस अपने पीक पर था. उन्होंने बताया कि 'ऑलिव' के शुरुआती दिनों में ये सितारे अक्सर वहां आया करते थे. एक रात कैटरीना कैफ अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचीं और बाहर की तरफ एक टेबल पर बैठ गईं. वहीं, सलमान खान अपने दोनों भाइयों, अरबाज और सोहेल के साथ बार एरिया में मौजूद थे. बताया जाता है कि उस रात सलमान और कैटरीना के बीच किसी बात को लेकर अनबन थी और दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे थे.

मुंह में गुलाब और वो अनोखा डांस

गुस्से में बैठीं कैटरीना को मनाने के लिए सलमान खान ने जो तरीका अपनाया, उसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया. सलमान ने एक गुलाब का फूल लिया, उसे अपने मुंह में दबाया और कैटरीना की टेबल की तरफ बढ़े. वे केवल फूल लेकर ही नहीं गए, बल्कि उन्होंने कैटरीना की टेबल के पास जाकर एक छोटा सा मजेदार डांस स्टेप भी किया. वे बाथरूम की तरफ जाते हुए भी ऐसा ही कर रहे थे और वापस आते समय भी उन्होंने उसी मस्ती भरे अंदाज में कैटरीना का ध्यान अपनी ओर खींचा.

पिघल गया कैटरीना का गुस्सा

अपनी आंखों के सामने सुपरस्टार सलमान खान को इस बचकाने और प्यारे अंदाज में देखते ही कैटरीना की हंसी छूट गई. देखते ही देखते उस गुलाब ने दोनों के बीच के झगड़े को खत्म कर दिया. सलमान और कैटरीना लगभग चार साल तक रिलेशनशिप में रहे. साल 2009 में अलग होने के बाद भी इन दोनों ने अपनी दोस्ती में कड़वाहट नहीं आने दी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

