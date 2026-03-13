'टटीरी' गाने पर महिला आयोग का कड़ा एक्शन, बादशाह की गिरफ्तारी के दिए आदेश, जानें क्या है पूरा विवाद?

बादशाह का हाल ही में नया गाना 'टटीरी' रिलीज हुआ है. इस गाने में कई जगह अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. जिसके बाद हरियाणा महिला आयोग ने पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए बादशाह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.

रैपर बादशाह के लिए हरियाणा से आई एक खबर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है. उनके लेटेस्ट ट्रैक ‘टटीरी’ (Tateeree) के लिरिक्स ने ऐसा विवाद खड़ा किया है कि अब मामला सीधे गिरफ्तारी तक पहुंच गया है. हरियाणा महिला आयोग ने इस बार आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है, जिससे बादशाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.

महिला आयोग का सख्त रुख

हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बादशाह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पानीपत और पंचकूला पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग का कहना है कि बादशाह को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वे तय समय पर पेश नहीं हुए. इस लापरवाही ने आग में घी डालने का काम किया है. चेयरपर्सन ने साफ कहा है कि ‘अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस बादशाह को तुरंत गिरफ्तार करे.’ इतना ही नहीं, उनके पासपोर्ट को जब्त करने की भी सिफारिश की गई है ताकि वे कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए विदेश न जा सकें.

क्या है ‘टटीरी’ गाने में?

हाल ही में रिलीज हुए इस गाने को लेकर कई सामाजिक संगठनों और महिला आयोग ने आपत्ति जताई है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि गाने के बोल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और बेहद आपत्तिजनक हैं. रेनू भाटिया का कहना है कि आयोग हरियाणा की बेटियों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा. मनोरंजन के नाम पर महिलाओं का अपमान बर्दाश्त से बाहर है.

हरियाणा में बादशाह के शोज पर बैन

विवाद का असर अब बादशाह के प्रोफेशनल वर्क पर भी पड़ने लगा है. आयोग ने घोषणा की है कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक पूरे हरियाणा में बादशाह का कोई भी शो या इवेंट आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बादशाह के लिए मुश्किलें सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं हैं. उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले में हरियाणा महिला आयोग को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है. दो राज्यों के महिला आयोगों का एक साथ आने से यह साफ होता है कि यह विवाद आसानी से शांत होने वाला नहीं है. अब देखना यह होगा कि बादशाह पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं या उनकी लीगल टीम कोई बीच का रास्ता निकालती है.

माफी मांग चुके हैं बादशाह

आपको बता दें कि बादशाह की ओर से उनके वकील अक्षय दहिया आयोग के सामने पेश हुए और उनका पक्ष रखा. वकील ने बताया कि गाने को लेकर हुई गलती पर बादशाह पहले ही सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं. उनके अनुसार पहले से तय कार्यक्रम होने के कारण बादशाह आयोग के सामने पेश नहीं हो पाए हैं.

