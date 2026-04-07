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World Health Day Special: 'धुरंधर 2' के लिए रणवीर सिंह ने शरीर को बनाया फौलाद, हमजा बनने के लिए फॉलो किया यह रूटीन

भारत से लेकर विदेशों में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का क्रेज है. फिल्म की कहानी के साथ ही एक्टर के लुक को लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं. एक्टर के फौलाद जैसी बाॅडी को देखकर लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि एक्टर की रूटीन क्या थी.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 7, 2026 10:46 AM IST

World Health Day Special: 'धुरंधर 2' के लिए रणवीर सिंह ने शरीर को बनाया फौलाद, हमजा बनने के लिए फॉलो किया यह रूटीन
dhurndhar 2

आज विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) है और फिटनेस की बात हो तो 'धुरंधर 2' के रणवीर सिंह यानी 'हमजा अली मजारी' का जिक्र तो लाजिमी है. 1600 करोड़ की ऐतिहासिक सफलता के पीछे रणवीर का वह खूंखार लुक है, जिसे पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है. फिल्म के सेट पर रणवीर सिंह के एक्सरसाईज और डाइट को लेकर आदित्य उप्पल ने बात की है. आपको बता दें कि आदित्य उप्पल ने फिल्म में उमर शाहिद का किरदार निभाया था. जब आदित्य से पूछा गया कि क्या रणवीर सिंह ने सेट पर व्यायाम किया था? इस पर आदित्य ने जवाब दिया कि “मैं अपने सभी फिटनेस मंत्र और सुझाव उनके साथ शेयर करता था. सेट पर उनका अपना जिम था! इसलिए, उसके पास वह सुविधा उपलब्ध है. वह हर सीन से पहले एक्सरसाईज करते रहते हैं, वह बेहद फिट हैं, और उनके खानपान का सावधानीपूर्वक ध्यान रखा जाता है.’’

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एक्टर का स्किन केयर रुटीन

वहीं जब उनसे पूछा गया कि स्किन की देखभाल का रुटीन क्या है? आप कितने घंटे सोते हैं? आप अपने चेहरे पर किन प्राॅडक्ट का उपयोग करते हैं? इसका जवाब देते हुए आदित्य उप्पल ने बताया कि ‘’खैर, मैं बहुत सारी चीजें नहीं करता, लेकिन मैं आम तौर पर इसे नेचुरल रखने की कोशिश करता हूं. आप देखिए, आदमी के लिए वास्तव में प्रयोग करने की बहुत गुंजाइश नहीं है. हालांकि आजकल बहुत सारे ब्यूटी प्राॅडक्ट उपलब्ध हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं लगाता हूं. मैं आम तौर पर चीजों को सरल रखना पसंद करती हूं. एक्टर ने बताया कि मैं अपने चेहरे पर साबुन का उपयोग भी नहीं करता. उन्होंने बताया कि मैं एक खास क्लींजर का उपयोग करता हूं और फिर, मैं सोने से पहले नाइट क्रीम लगाता हूं.

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एक्टर ने बताया शूटिंग के दौरान की डाइट

एक्टर ने बताया कि हाइड्रेटेड रहना और भरपूर पानी पीना सही तरीका है, और मेरा यह भी मानना है कि स्वस्थ खाना बेहद महत्वपूर्ण है. एक्टर ने बताया कि मैं एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जिसे पहले शराब पीने और मांसाहारी भोजन करने की आदत थी. लेकिन 'धुरंधर 2' कि शूटिंग के दौरान, मुझे एहसास हुआ कि जब हम शूटिंग कर रहे थे तो मैनें यह सब छोड़ने का फैसला किया. मैंने सब कुछ पूरी तरह से छोड़ दिया. लेकिन यह वास्तव में मेरे लिए काफी कठिन था. एक पंजाबी परिवार से आने के कारण भोजन छोड़ना उनके लिए कठिन है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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