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World Music Day 2026: म्यूजिक में AI के इस्तेमाल को गलत नहीं मानते Nakash Aziz? दे डाला अब तक का सबसे बड़ा बयान Exclusive

Nakash Aziz on World Music Day 2026: आज संगीतप्रेमी वर्ल़्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर सिंगर Nakash Aziz ने एआई को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.

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By: Shivani Duksh | Published: June 21, 2026 8:31 AM IST
World Music Day 2026: म्यूजिक में AI के इस्तेमाल को गलत नहीं मानते Nakash Aziz? दे डाला अब तक का सबसे बड़ा बयान Exclusive

World Music Day 2026

Nakash Aziz on World Music Day 2026: आज संगीतप्रेमियों के लिए बहुत खास दिन है. आज लोग वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर बॉलीवुड सितारे बात न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता. वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर नकाश अजीज ने खुलकर बात की है. इस दौरान नकाश अजीज ने एआई को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. नकाश अजीज ने दावा किया है कि अगर ऐआई का सही से इस्तेमाल किया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए नकाश अजीज ने कहा, संगीत मेरे लिए सब कुछ है. ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है. संगीत की वजह से मेरे घर में रोटी आती है. संगीत की वजह से मैं लोगों से कनेक्ट कर पाता हूं. संगीत के जरिए मैंने बहुत से शानदार आर्टिस्टों के साथ मुलाकात की है. वो लोग दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं. संगीत के जरिए मैं दुनिया को अलग अलग लेंस के जरिए देख पाता हूं, मैं खुशसीब हूं कि संगीत के लिए काम करते हुए मैं दुनिया देख पा रहा हूं.

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नकाश अजीज ने एआई को लेकर रखी अपनी राय

बातों ही बातों में नकाश अजीज एआई के बारे में भी बात करते दिखे. नकाश अजीज ने माना कि एआई म्यूजिक को और खूबसूरत बना सकती है लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट हैं. नकाश अजीज ने बताया, मैं यहां पर नए आर्टिस्ट और अपने फैंस से एक ही बात बोलना चाहता हूं. अच्छा काम कीजिए शान से काम कीजिए. एआई से नहीं डरना है. एआई आपका काम खराब करने नहीं बल्कि आपकी मदद करने के लिए बनाया गया है. एआई आपके म्यूजिक को और भी शानदार बनाएगा. अगर म्यूज़िशियन टैक्नीशियन्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? एआई की वजह से म्यूजिक प्रोड्यूसर और टैक्नीशियन्स पर बुरा असर पड़ेगा. हालांकि ये हम लोगों पर डिपेंड करता है कि आगे कैसे चीजें संभालनी हैं.

कौन है नकाश अजीज का फेवरेट सिंगर?

इस दौरान नकाश अजीज ने अपने पसंदीदा संगीत के बारे में भी बात की. नकाश अजीज ने बताया, पहली बार जब मैंने कयामत से कयामत तक एलबम सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि पहली बार मैंने कुछ खूबसूरत सुना है. वो आवाज उदित नारायण की थी. उसके बाद एआर रहमान का नाम आता है. इन दोनों का संगीत कमाल है. उन्होंने इंडियन संगीत की शक्ल बदल कर रख दी, अगर लोगों को जोड़ना है तो कॉन्सर्ट करने शुरू कर दो. दुनियाभर के लोग एक हो जाएंगे. आप संगीत के जरिए चैरिटी कर सकते हैं. हमारे चारों तरफ इंस्पिरेशन है. बस आपको नजर उठाकर देखना है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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