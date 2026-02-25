‘घूसखोर पंडत' के बाद अब 'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा संग्राम, बवाल देख भड़का सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ताओं की लगाई फटकार

रिलीज होने से पहले ही 'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म कानूनी पचड़े में फंस चुकी थी. इस फिल्म के टाइटल और फिल्म के सीन पर लोगों ने आपत्ती जताई थी. जिसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है.

भारतीय न्यायपालिका ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामुदायिक भावनाओं के बीच की रेखा को साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आगामी फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' पर बैन लगाने या इसका नाम बदलने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि फिल्म का टाइटल किसी भी तरह से यादव समुदाय की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस मामले में जो टिप्पणियां कीं, वे मेकर्स के लिए राहत भरी हैं.

घूसखोर पंडत Vs यादव जी की लव स्टोरी

सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प बात सामने आई. याचिकाकर्ता 'विश्व यादव परिषद' ने पुराने मामले 'घूसखोर पंडत' का हवाला दिया था, जहां कोर्ट ने नाम बदलने का आदेश दिया था. इस पर पीठ ने समझाया कि 'घूसखोर' शब्द का सीधा मतलब 'भ्रष्ट' होता है. जब किसी समुदाय के नाम के साथ ऐसा अपमानजनक शब्द जोड़ा जाता है, तो वह नकारात्मक इमेज बनाता है. 'यादव जी की लव स्टोरी' में 'यादव जी' एक सामान्य बोलने वाला शब्द है. इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो समुदाय को नीचा दिखाता हो या अपमानित करता हो. कोर्ट ने कहा कि यह नाम यादव समुदाय को किसी भी गलत तरीके से चित्रित नहीं करता. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) का जिक्र करते हुए कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल उचित प्रतिबंध ही लगाए जा सकते हैं.

हाई कोर्ट ने कही ये बात

माननीय पीठ ने कहा कि "हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि केवल एक शीर्षक समुदाय के लिए अपमानजनक कैसे हो सकता है? फिल्म के नाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे असंवैधानिक या आपत्तिजनक माना जाए." अदालत ने याचिकाकर्ता की उन आशंकाओं को पूरी तरह निराधार बताया, जिनमें दावा किया गया था कि फिल्म समुदाय के प्रति रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है.

सच्ची घटना का विवाद

याचिकाकर्ता ने फिल्म में मुख्य महिला किरदार के चित्रण पर भी आपत्ति जताई थी. वकील की दलील थी कि जिस तरह से महिला को पेश किया गया है, वह ठीक नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को यह कहकर खारिज कर दिया कि फिल्म एक काल्पनिक रचना है. फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' अब बिना किसी कानूनी अड़चन के रिलीज हो सकेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

