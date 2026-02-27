Dhurandhar 2 Review: 19 मार्च को मचेगा कोहराम! रिलीज से पहले Yami Gautam ने दिया पहला रिव्यू, कहा- 'लोग भूल नहीं पाएंगे'

Dhurandhar 2 जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. हालांकि, इसकी रिलीज से पहले यामी गौतम ने इसका पहला रिव्यू दिया है.

Dhurandhar 2 First Review: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर महीनों तक तहलका मचाया था. वहीं अब जल्द ही इसका दूसरा पार्ट 'धुरंधर: द रिवेंज' यानी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) भी सिनेमाघरों में कोहराम मचाने के लिए तैयार है. 19 मार्च को रिलीज होने वाली इस मूवी का दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच 'धुरंधर 2' (Dhurandhar First Review) का पहला रिव्यू सामने आया है, जो किसी और ने नहीं बल्कि 'धुरंधर 2' में एक अहम किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) ने दिया है.

कैसा था Yami Gautam का पहला रिएक्शन?

आखिरी बार साल 2025 की फिल्म 'हक' (Huq) में नजर आने वाली यामी गौतम ने हाल ही में न्यूज18 से खास बातचीत की. इस इंटरव्यू के दौरान जब एक्ट्रेस से इशारों ही इशारों में पूछा गया कि, क्या 19 मार्च को उनकी कोई फिल्म आ रही है, तो वे हंस पड़ी और उन्होंने कहा कि, 'धुरंधर' से जुड़ी कोई भी जानकारी उनके पति यानी आदित्य धर ही दे सकते हैं. हालांकि, आगे उन्होंने फिल्म के बारे में बता करते हुए इसे असाधारण से भी ऊपर बताया और कहा कि, इसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थीं.

'फिल्म में अटका रहा दिमाग'

यामी ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बताया कि, 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) फिल्म देखने के तुरंत बाद उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए वे आदित्य से तुरंत कुछ कह नहीं पाईं, लेकिन पूरे रास्ते उनका दिमाग उसी फिल्म में अटका रहा.

Dhurandhar 2 को कभी भूल नहीं पाएंगे दर्शक

यामी ने आगे बताया कि, 'मुझे एक स्क्रिप्ट पढ़नी थी पर मैं पढ़ नहीं पाई, मुझे कुछ देखना था पर देख नहीं पाई. मैं बस खिड़की के बाहर डूबते हुए सूरज को देख रही थी और सोच रही थी कि, जब फ्लाइट लैंड होगी तो मैं आदित्य से क्या कहूंगी. मैं अपनी उन फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को शब्दों में बयान करना चाहती थी. आदित्य अपने दर्शकों और देश से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने इस फिल्म को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दी है. 'धुरंधर 2' ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो दर्शक कभी भूल नहीं पाएंगे.'

1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर का सीक्वल

आपको बता दें कि, 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने महज तीन हफ्तों में ही दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी. वहीं अब इसके सीक्वल से मेकर्स और दर्शकों दोनों को ही काफी ज्यादा उम्मीदे हैं, लेकिन इस बार 'धुरंधर 2' अकेले बॉक्स ऑफिस पर नहीं उतर रही इसका क्लैश केजीएफ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के साथ होने वाला है. दरअसल, ये दोनों ही फिल्में 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. अब ऐसा में देखना ये है कि, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कौन बाजी मारता है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

