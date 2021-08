Katrina Kaif के हाथ से निकली जबरदस्त रोमांटिक फिल्म!! इस हीरोइन ने मारी बाजी

Aditya Dhar cast Yami Gautam in his next: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को उरी जैसी शानदार फिल्म देने वाले डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) काफी समय पहले एक लव स्टोरी बनाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने फवाद खान (Fawaad Khan) और कटरीना कैफ (Kartina Kaif) को कास्ट करने का प्लान बनाया था। आदित्य धर जिस समय यह फिल्म लिख रहे थे, उसी समय भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर बैन लग गया, जिसके बाद उनकी यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। फवाद खान पाकिस्तानी कलाकार हैं, जिन्हें कास्ट करके कोई भी भारतीय प्रोड्यूसर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता था। Also Read - Salaar: Shrinidhi Shetty के जबड़े से बॉलीवुड की इस हसीना ने छीना आइटम सॉन्ग, Prabhas के साथ पैर थिरकाएगी Salman Khan की ये हीरोइन?

आदित्य धर ने अब इस फिल्म को दोबारा शुरू करने का प्लान बनाया है लेकिन इससे कटरीना कैफ का पत्ता कट गया है। आदित्य धर ने अपनी इस रुकी हुई फिल्म में यामी गौतम (Yami Gautam) को साइन किया है। यामी गौतम के अलावा इसमें स्कैम 1992 फेम प्रतीक गांधी (Prateek Gandhi) भी नजर आएंगे।

आदित्य धर ने जब इस फिल्म को बनाने की प्लानिंग की थी, तब करण जौहर इसके साथ निर्माता के तौर पर जुड़ने वाले थे लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि रॉनी स्क्रूवाला ने फिल्म का निर्माण करने के लिए आदित्य के साथ हाथ मिलाया है। आदित्य धर और रॉनी स्क्रूवाला इन दिनों एक और फिल्म पर साथ काम कर रहे हैं, जिसमें विक्की कौशल नजर आएंगे। इस मेगा बजट फिल्म का नाम द इम्मॉर्टल ऑफ अश्वत्थामा है। आदित्य और विक्की की जोड़ी फिल्म उरी से बनी, जिसके बाद उन्होंने यह सुपरहीरो फिल्म बनाने का फैसला किया। Also Read - Happy Friendship Day 2021: ब्रेकअप के बाद भी दोस्ती निभा रहे हैं बॉलीवुड के ये 9 कलाकार, देखें लिस्ट

कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से द इम्मॉर्टल ऑफ अश्वत्थामा अटक गई थी लेकिन आदित्य धर ने इसके लिए कमर कस ली है। उनकी टीम फिल्म के प्री-प्रोडक्शन में जुटी हुई है और जल्द ही वो इसकी शूटिंग भी शुरू कर देंगे। वैसे आप यामी गौतम और प्रतीक गांधी को पहली बार साथ देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Also Read - Tiger 3: खूंखार विलेन बनकर Salman Khan के पसीने छुड़ाएंगे Emraan Hashmi, रिलीज के बाद भी सालों तक याद रहेगा ये किरदार