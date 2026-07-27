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नई कहानी, नया चेहरा..., Kahaani 3 में किस एक्ट्रेस ने किया विद्या बालन को रिप्लेस?

Kahaani 3: सुजॉय घोष के डायरेक्शन में बनने वाली सुपरहिट मिस्ट्री-थ्रिलर फ्रेंचाइजी फिल्म 'कहानी 3' को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. बॉलीवुड की में विद्या बालन की जगह अब बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस नजर आ सकती हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 27, 2026 8:50 PM IST
नई कहानी, नया चेहरा..., Kahaani 3 में किस एक्ट्रेस ने किया विद्या बालन को रिप्लेस?

'कहानी 3' से विद्या बालन का हुआ पत्ता साफ?

Kahaani 3: बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर मिस्ट्री-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'कहानी' एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने की तैयारी में है. लेकिन इस बार फिल्म को लेकर सबसे बड़ी चर्चा इसकी कहानी नहीं, बल्कि लीड एक्ट्रेस को लेकर हो रही है. दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'कहानी 3' (Kahaani 3) में विद्या बालन (Vidya Balan) की जगह बॉलीवुड की धकाड़ एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) नजर आ सकती हैं. यानी फ्रेंचाइजी का चेहरा बदलने जा रहा है और दर्शकों को एक बिल्कुल नया सस्पेंस देखने को मिलेगा.

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विद्या बालन नहीं होंगी फिल्म का हिस्सा?

रिपोर्ट्स की मानें तो 'कहानी 3' पहले दो पार्ट्स का सीधा सीक्वल नहीं होगी. इस बार मेकर्स फ्रेंचाइजी की दुनिया में एक नई कहानी और नए किरदार लेकर आ रहे हैं. इसी वजह से विद्या बालन का आइकॉनिक किरदार वापस नहीं दिखेगा और उनकी जगह यामी गौतम कहानी की कमान संभालेंगी.

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यामी गौतम पर मेकर्स ने क्यों जताया भरोसा?

गौरतलब है कि, पिछले कुछ सालों में यामी गौतम ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से खुद को एक मजबूत अभिनेत्री के तौर पर स्थापित किया है. उन्होंने 'आर्टिकल 370', 'ए थर्सडे', 'लॉस्ट' और 'ओएमजी 2' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से हर किसी न सिर्फ हैरान किया है बल्कि, दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को सराहने पर मजबूर किया है. यही वजह है कि मेकर्स ने उन्हें 'कहानी 3' के अहम किरदार के लिए चुना है. बताया जा रहा है कि फिल्म में उनका किरदार पूरी कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है.

सुजॉय घोष फिर संभालेंगे निर्देशन

फ्रेंचाइजी के निर्माता-निर्देशक सुजॉय घोष एक बार फिर डायरेक्टर की कुर्सी पर लौट रहे हैं. 'कहानी' और 'कहानी 2' में उन्होंने जिस अंदाज से सस्पेंस और इमोशन का मिश्रण पेश किया था, उसी जादू को इस बार नए किरदारों के साथ दोहराने की तैयारी है. फिलहाल फिल्म प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है और स्क्रिप्ट से लेकर शूटिंग प्लान तक पर तेजी से काम चल रहा है.

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नई कहानी के साथ लौटेगी 'कहानी'

साल 2012 में रिलीज हुई 'कहानी' ने बॉलीवुड में थ्रिलर फिल्मों की परिभाषा बदल दी थी. इसके बाद आई 'कहानी 2' को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब 'कहानी 3' के जरिए मेकर्स एक फ्रेश प्लॉट, नए चेहरे और नए ट्विस्ट के साथ इस लोकप्रिय फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं. हालांकि, फिल्म की शूटिंग और रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल एनाउंसमेंट नहीं हुई है. लेकिन अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो यामी गौतम का 'कहानी' यूनिवर्स में एंट्री करना फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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