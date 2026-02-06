ENG हिन्दी
  • Dhurandhar 2: 1000 करोड़ी फिल्म के सीक्वल में हुई इस हसीना की सरप्राइज एंट्री! Ranveer Singh के साथ ...

Dhurandhar 2: 1000 करोड़ी फिल्म के सीक्वल में हुई इस हसीना की सरप्राइज एंट्री! Ranveer Singh के साथ करेगी जबरदस्त एक्शन

Dhurandhar 2: आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल उसके पहले पार्ट से भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है. हाल ही में 'धुरंधर 2' का पहला टीजर जारी किया गया था, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. इसी बीच फिल्म से जुड़ी नई खबर सामने आई है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 6, 2026 7:15 AM IST

Dhurandhar 2: 1000 करोड़ी फिल्म के सीक्वल में हुई इस हसीना की सरप्राइज एंट्री! Ranveer Singh के साथ करेगी जबरदस्त एक्शन

Dhurandhar 2: बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक आर्मी और एक्शन बेस्ड फिल्में देने वाले डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) स्टारर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर सामने आई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है और अभी भी इसका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है.

हालांकि, अब फैंस को इसके दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का इंतजार है जिसका हाल ही में पहला पोस्टर और टीजर जारी किया गया था. इसी बीच फिल्म (Dhurandhar 2 Update) से जुड़ी एक और जबरदस्त खबर सामने आई है.

Dhurandhar 2 में होगी सरप्राइज एंट्री

दरअसल, खबर है कि फिल्म में सारा अर्जुन (Sara Arjun) के अलावा एक और हसीना की सरप्राइज एंट्री होगी और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं 'हक' अत्रिनेत्री यामी गौतम (Yami Gautam) हैं. हाल ही में आई पिंकविला की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' (Dhurandhar) के सीक्वल 'धुरंधर: दर रिवेंज' यानी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) में यामी गौतम का एक स्पेशल कैमियो होने वाला है.

कैसा होगा Yami Gautam का रोल?

पिंकविला के सूत्रों के मुताबिक, यामी गौतम एक बेहद अहम रोल में नजर आएंगी, जो जबरदस्त एक्शन से भरपूर है. उन्होंने करीब 5 दिनों तक शूटिंग भी कर ली है. 'धुरंधर 2' में यामी को रोल भले के एक कैमियो (Yami Gautam In Dhurandhar 2) है, लेकिन ये इतना दमदार है कि, दर्शक भी दंग रह जाएंगे. बता दें कि, इसके पहले यामी गौतम 'काबिल' में इंसाफ क लड़ाई लड़ती महिला, 'उरी' में इंटेलिजेंस ऑफिसर और 'ए थर्सडे' और 'आर्टिकल 370' जैसी फिल्मों में अपने संजीदा एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं. अब देखना होगा कि रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' में वो क्या नया धमाका करती हैं.

Dhurandhar 2 को लेकर क्या है तैयारी?

बता दें कि, फिल्म के दूसरे पार्ट को भी नेशनल अवॉर्ड विनर आदित्य धर ही डायरेक्ट कर रहे हैं. जिसमें एक बार फिर रणवीर सिंह 'हमजा अली मजारी' के अपने यादगार रोल में नजर आएंगे. फिल्म के पहले पार्ट की सफलता के बाद हाल ही में 'धुरंधर 2' का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. टीजर का डार्क टोन, धांसू एक्शन और आखिर में आने वाला पावरफुल डायलॉग पहले ही वायरल हो चुका है.

कब रिलीज होगी Dhurandhar 2?

जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज के बैनर तले बन रही 'धुरंधर 2' फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज पर है. इसे 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है. हालांकि, अच्छी बात ये है कि, इसके लिए फैंस को ज्यादा इंतजार नहींकरना होगा क्योंकि यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
