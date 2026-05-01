Dhurandhar की सक्सेस पर आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम ने कहा- 'अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं'

Yami Gautam On Dhurandhar Success: एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपने पति आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

यामी गौतम ने आदित्य धर को लेकर ये बात कही है.

डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) के दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन किया है. दोनों फिल्मों ने दुनियाभार में 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. वहीं, 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर 2' अभी भी लोगों को एंटरटेन कर रही है. इसी बीच आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) ने उनको लेकर बात की है. यामी गौतम ने कहा है कि दोनों फिल्मों की सक्सेस के बाद आदित्य धर ने खुद को नहीं बदला है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने और क्या कहा है.

यामी गौतम बोलीं- 'धुरंधर' की सफलता ने आदित्य धर को नहीं बदला

एक्ट्रेस यामी गौतम ने 'ग्राजिया' को दिए इंटरव्यू में कहा, 'कोई भी चीज हमें इंसान के तौर पर नहीं बदल सकती है. ये बात आदित्य धर से आई है. वो बहुत साधारण और नम्र इंसा हैं. मैंने उन्हें अलग-अलग समय पर देखा है. कभी अच्छे दिन तो कभी मुश्किल दिन के अलावा कभी कमजोर और भावुक करने वाले पल आए लेकिन उन दिनों में हमने कभी एक-दूसरे पर गुस्सा नहीं किया. हम दोनों भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. हमारे लिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है. हम भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं. अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें ही होती हैं. जो चीज आपके लिए लिखी हुई होती है, वो भले ही देर से आएगी, लेकिन कभी मना नहीं होती.'

यामी गौतम ने 'धुरंधर' की सक्सेस पर कही ये बात

यामी गौतम ने फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस पर बात करते हुए कहा, 'धुरंधर ने सारी परिभाषा बदल दी है. फिल्म का हर एक किरदार दिमाग पर छप गया है क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया था. मुझे समझ आया है कि ये सब फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी संस्कृति से आता था कि ये हीरोइन है, ये हीरो है, ये लीड एक्टर है. लेकिन अब इसे पूरी तरह तोड़ा जा सकता है. अब लोग सिर्फ बेहतरीन किरदार और अच्छी कहानी को पसंद करते हैं. इसलिए मैं साल 2019 में रिलीज हुई मूवीज उरी और बाला की बात करती हूं. क्योंकि जब किसी को पल को सेलिब्रेट करते हैं तो वो सिर्फ एक पल के बारे में नहीं होता है. वो उस पूरी जर्नी के बारे में है जो आपको उस पल तक ले आई. इसलिए मैंने कहा था कि फिल्म हमेशा डायरेक्टर का जरिया रही है. फिल्म में सबसे जरूरी चीजें होती हैं, अच्छी स्क्रिप्ट और बेसिक चीजें जो एक फिल्म को फिल्म बनाती हैं. धुरंधर ने फिल्म बनाने के लिए बेसिक चीजों को वापस ट्रेंड बनाया है. जहां पहले इंडस्ट्री थिएटर भरने में स्ट्रगल कर रही थी, अब इन चीजों की वजह से वो वापस आ रही है. अब इंडस्ट्री तैयार है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.