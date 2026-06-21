Toxic की नई रिलीज डेट भी नही है सेफ, Yash को इन मूवीज से लेनी होगी टक्कर!

Toxic Box Office Clash: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. अगस्त में सिनेमाघरों में आने वाली इस मूवी का इन दो फिल्मों से बॉक्स ऑफिस क्लैश हो सकता है.

26 अगस्त को फिल्म टॉक्सिक रिलीज होगी.

साउथ सिनेमा के एक्टर यश (Yash) की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. वह पिछली बार साल 2022 में रिलीज हुई 'केजीएफ 2' में नजर आए थे. इसके बाद उनकी कोई मूवी रिलीज नहीं हुई जिसके चलते फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए उतावले हो रहे हैं. वहीं, यश की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) लगातार चर्चा में बनी हुई है. ये फिल्म जब से अनाउंस तब से इसका जबरदस्त बज बना हुआ है लेकिन इसकी रिलीज डेट तीन बार बदल चुकी हैं. एक्टर ने एक बार फिर अपनी इस फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस की है. हालांकि, यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट भी सेफ नहीं है. उनकी इस फिल्म की रिलीज डेट के आसपास ये दो मूवीज रिलीज हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का किन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस क्लैश हो सकता है.

यश ने फिल्म 'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट का किया अनाउंसमेंट

यश ने फादर्स डे के मौके पर 21 जून को सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि उनकी फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को बड़े पर्दे पर आने वाली है. इसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए. दरअसल, फिल्म की रिलीज डेट तीन बार बदलने से फैंस का इंतजार काफी ज्यादा लंबा हो गया है. यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट भी सेफ नहीं है. बताया जा रहा है कि श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये भी बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'व्वान' भी इसी वीकेंड में रिलीज हो सकती है. इस तरह से यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'व्वान' से बॉक्स ऑफिस क्लैश हो सकता है. हालांकि, यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के अलावा बाकी दोनों मूवीज की ऑफिशियल रिलीज डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है.

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यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की तीन बार बदल चुकी है रिलीज डेट

बताते चलें कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' सबसे 10 अप्रैल, 2025 रिलीज होने वाली थी. इसके बाद इस फिल्म की रिलीज डेट साल 2026 में 19 मार्च और 4 जून तय क गई. अब फिल्म की रिलीज डेट 26 अगस्त, 2026 है. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' में यश, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय, टोविनो थॉमस जैसे सितारे नजर आएंगे. फिल्म 'टॉक्सिक' को हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.