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Ramayana: 'रावण' बनने के लिए शिव भजन सुनते थे यश, सेट पर किस बात से परेशान हो जाते थे लोग?

Yash Latest Interview: साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर यश फिल्म 'रामायण' में रावण के किरदार में नजर आएंगे. एक्टर ने बताया है कि फिल्म में रावण बनने के लिए वह क्या करते थे.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 27, 2026 8:03 PM IST
Ramayana: 'रावण' बनने के लिए शिव भजन सुनते थे यश, सेट पर किस बात से परेशान हो जाते थे लोग?

यश फिल्म रामायण में रावण का किरदार निभाएंगे.

डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म का 24 जुलाई को ट्रेलर रिलीज होने वाला था लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया है. अभी मेकर्स फिल्म के ट्रेलर की नई रिलीज डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है. फिल्म 'रामायण' में जबरदस्त स्टाराकास्ट देखने को मिलने वाली है. फिल्म में भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और माता सीता के रोल में साई पल्लवी (Sai Pallavi) नजर आएंगी. वहीं, रावण के रोल में साउथ एक्टर यश (Yash) दिखाई देंगे. उनको फिल्म में रावण के किरदार में देखने के लिए लोग बेसब्र हैं. इसी बीच साउथ स्टार ने बताया है कि फिल्म 'रामायण' में रावण बनने के लिए वह शिव भजन सुनते थे. इसके साथ ही उन्होंने कई खुलासे किए हैं. आइए जानते हैं कि यश ने इंटरव्यू में और क्या बताया है.

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फिल्म 'रामायण' के सेट पर तेज आवाज में भजन बजाते थे यश

साउथ स्टार यश ने यूट्यूब चैनल 'रिव्यू नेशन' को इंटरव्यू दिया है. एक्टर ने बताया फिल्म 'रामायण' में रावण के बनने के प्रोसेस पर बात की है. वह जब भी सेट पर रावण का भारी और भव्य मुकुट पहनकर आते थे तभी से अपने किरदार में डूब जाते थे. इस दौरान डायरेक्टर नितेश तिवारी ने उनके गानों का जिक्र किया जो वो सेट पर बजाया करते थे. इस पर यश ने कहा, 'मैं सेट पर बड़े-बड़े स्पीकर लाता था और पूरी आवाज में गाने बजाता था. मैं उस एक जोन में खोया रहता था. मैं भगवान शिव के गाने बजाता था. रावण भगवान शिव का बड़ा भक्त था. मैं वो गाने बजाता था और उसी नशे में खो जाना चाहता था. म्यूजिक इतना तेज होता था कि सब लोग बड़ी मुश्किल से बात कर पाते थे.'

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फिल्म 'रामायण' के लिए पानी की तरह बहाया गया रुपया!

फिल्म 'रामायण' के बजट को लेकर बताया जा रहा है इसे 4000 हजार करोड़ रुपये में बनाया जा रहा है. इस फिल्म के साथ हॉलीवुड म्यूजिशियन हंस जिमर भी जुड़े हैं. इस फिल्म को नमित मल्होत्रा के साथ यश भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश के अलावा सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, लारा दत्ता, रवि दुबे, अरुण गोविल, फैसल मलिक जैसे सितारे काम करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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