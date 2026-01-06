Yash की Toxic में एंट्री लेते ही छाईं रुक्मिणी वसंत, मेलिसा के किरदार में पहला लुक देख फैंस बोले- 'यह खतरनाक...'

ENG हिन्दी
Yash Toxic: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स' से एक और अहम किरदार का खुलासा हुआ है. फिल्म की टीम ने अब मेलिसा के रोल में रुक्मिणी वसंत का पहला लुक जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: January 6, 2026 11:46 AM IST

Toxic: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स' से एक और अहम किरदार का खुलासा हो गया है. फिल्म की टीम ने अब मेलिसा के रोल में रुक्मिणी वसंत का पहला लुक जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. पोस्टर सामने आते ही फैंस रुक्मिणी के इस नए अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

1960 के दशक की पार्टी में दिखी मेलिसा

जारी पोस्टर में रुक्मिणी वसंत का किरदार 1960 के दशक की एक ग्लैमरस पार्टी के माहौल में नजर आता है. चारों तरफ उत्सव और अराजकता के बीच मेलिसा कॉन्फिडेंस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती दिखाई देती हैं. उनका लुक बताता है कि यह किरदार सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं, बल्कि दिमाग और गहराई से भरा हुआ है.

दमदार फीमेल कास्ट से सजी है Toxic

रुक्मिणी वसंत से पहले फिल्म में कियारा आडवाणी (नादिया), हुमा कुरैशी (एलिजाबेथ), नयनतारा (गंगा) और तारा सुतारिया (रेबेका) के किरदारों का खुलासा किया जा चुका है. इन सभी मजबूत महिला किरदारों के चलते 'टॉक्सिक' को एक कंटेंट-ड्रिवन और कैरेक्टर-ओरिएंटेड फिल्म माना जा रहा है.

फैंस दे रहे ऐसे रिएक्शन

अब जब रुक्मिणी वसंत का पोस्टर आउट हुआ है, जो फैंस की एक्साइटमेंट हाई है, एक यूजर ने लिखा, 'यह खतरनाक है', तो दूसरे ने लिखा, 'मैं फिल्म रुक्मिणी को देखने ही जाउंगा' , तो तीसरे ने लिखा, 'नयनतारा के बाद ये बेस्ट पोस्टर है, जो मेकर्स ने शेयर किया है.' तो अन्य ने लिखा, 'ये हाइप असली है'

रुक्मिणी वसंत का शानदार करियर ग्राफ

रुक्मिणी वसंत ने 2019 में कन्नड़ फिल्म 'बीरबल ट्रिलॉजी' से अपने करियर की शुरुआत की थी. 2023 में आई रोमांटिक ड्रामा 'सप्त सागरदाचे एलो- साइड ए और साइड बी' के लिए उन्हें फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड (बेस्ट एक्ट्रेस कन्नड़) मिला. इसके बाद वह 'बघीरा' , 'भैरथी रानागल' , 'कांतारा: ए लीजेंड- चैप्टर 1' जैसी चर्चित फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. रुक्मिणी ने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स (RADA) से अभिनय की ट्रेनिंग भी ली है.

डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने की तारीफ

फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने रुक्मिणी की तारीफ करते हुए कहा कि वह सिर्फ अभिनय नहीं करतीं, बल्कि किरदार को समझकर उसमें सोच और गहराई जोड़ती हैं. उनके मुताबिक, रुक्मिणी की यही खूबी उनके किरदार को खास बनाती है.

क्यों खास है Toxic?

'केजीएफ' से पैन-इंडिया सुपरस्टार बने यश की यह फिल्म कई मायनों में खास है. यह पहली भारतीय फिल्म है, जिसे एक साथ कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट किया गया है. फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम समेत अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा.

रिलीज डेट और मेकर्स

केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ईद,,उगादी और गुड़ी पड़वा के लंबे वीकेंड पर रिलीज होने वाली 'टॉक्सिक' को 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जा रहा है.

