Toxic Teaser: वादे के बाद भी मेकर्स ने फैंस को दिया झटका? टीजर में दिखा सिर्फ यश का जलवा, पलक झपकते गायब हुईं हसीनाएं!

Toxic Teaser Out: सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का नया टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें कियारा आडवाणी और नयनतारा के लुक्स ने फैंस को हैरान कर दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग मेकर्स के एक वादे से काफी ज्यादा निराश हैं.

Toxic के टीजर में फिर छाए यश

Toxic Teaser Release: सुपरस्टार यश (Yash) की मच-अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' (Toxic) को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. दो बार पोस्टपोन होने के बाद अब यह फिल्म आखिरकार 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इसी बीच फिल्म का नया टीजर सामने आया है. टीजर रिलीज से एक दिन पहले यश ने हिंट दिया था कि अब एक्ट्रेसेस का जलवा दिखेगा. ऐसे में फैंस को उम्मीद थी कि इस बार फिल्म की लीड एक्ट्रेसेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani), नयनतारा (Nayantara), हुमा कुरैशी (Huma Qureshi), तारा सुतारिया (Tara Sutaria) और रुक्मिणी वसंत (Rukmini Vasanth) की झलक देखने को मिलेगी, लेकिन टीजर में इस बार भी पूरी तरह 'रॉकिंग स्टार' यश ही छाए हुए हैं, जबकि बाकी पांचों हसीनाएं बस पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं.

टीजर में 'रॉकिंग स्टार' का दबदबा

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'टॉक्सिक' का 'लेडीज एंड जेंटलमैन' (Ladies & Gentlemen) नाम से 1 मिनट 44 सेकंड का नया टीजर जारी किया है. टीजर के थंबनेल से लेकर पूरे वीडियो तक, मेकर्स ने पूरा फोकस यश पर ही रखा है. टीजर में आपको लीड एक्ट्रेसेस की बेहद छोटी झलक देखने को मिलेगी. यश के स्क्रीन टाइम के आगे बाकी हसीनाओं को पहचान पाना भी फैंस के लिए काफी मुश्किल हो रहा है.

मेकर्स ने फैंस को किया हैरान

हालांकि, 1 मिनट 44 सेकंड के इस छोटे से टीजर (Toxic Teaser) ने एक बड़ी गॉसिप को हवा दे दी है! टीजर को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि, फिल्म में यश और कियारा आडवाणी के साथ-साथ यश और तारा सुतारिया के बीच कुछ बेहद बोल्ड और इंटीमेट सीन्स देखने को मिलने वाले हैं. मेकर्स ने अभी तक किसी भी एक्ट्रेस के किरदार या कहानी का खुलासा नहीं किया है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है.

https://youtu.be/JQ7pytcXahw?si=bwL9Q9ZaavdpD2Ls

बॉक्स ऑफिस पर होगा पति-पत्नी का महा-मुकाबला

आपको बता दें कि, यश स्टारर 'टॉक्सिक' 26 अगस्त 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी राह आसान नहीं होने वाली है क्योंकि इस दिन थिएटर्स में एक बहुत बड़ा क्लैश होने जा रहा है. मजेदार बात यह है कि इस क्लैश की वजह से बॉक्स ऑफिस पर असल जिंदगी के पति-पत्नी यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी भिड़ते नजर आएंगे. दरअसल, सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'व्वान' और कियारा आडवाणी की 'टॉक्सिक' आमने-सामने होंगे. अब देखना यह है कि इस महा-मुकाबले में बाजी कौन मारता है! फिलहाल फैंस को फिल्म के अगले ट्रेलर का इंतजार है ताकि एक्ट्रेसेस के किरदारों से पूरी तरह पर्दा उठ सके. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…