'धुरंधर 2' से टला 'टॉक्सिक' का क्लैश, अब इस एक्टर से बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगे यश!...

Toxic Box Office Clash: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का 'धुरंधर 2' के साथ क्लैश होने वाला था लेकिन ये टल चुका है. लेकिन साउथ स्टार की फिल्म की इस बॉलीवुड फिल्म से भिड़ंत होगी.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का साउथ स्टार यश (Yash) की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) के साथ क्लैश होने वाला है. हालांकि, फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट चेंज हो गई और साल 2026 की ये बड़ी भिड़ंत टल गई है. यश की फिल्म की रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' से बॉक्स ऑफिस क्लैश भले ही टल गया लेकिन बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' (Hai Jawani To Ishq Hona Hai) के साथ मुकाबला होगा. आइए जानते हैं कि दोनों की फिल्मों की रिलीज डेट क्या है.

फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को होगी रिलीज

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' अब 19 मार्च को नहीं बल्कि 4 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. इस फिल्म का रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ क्लैश टल गया. लेकिन अब यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के साथ क्लैश होगा. ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बताते चलें कि वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' पहले 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर इसकी डेट 5 जून को कर दी गई थी और ये फैसला चार महीने पहले लिया गया था. वहीं, अब यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट का फैसला लिया गया है. बताते चलें कि वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आएंगी.

फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी ये एक्ट्रेसेस

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के अलावा नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी नजर आएंगी. बताते चलें कि फिल्म 'टॉक्सिक' का पहला टीजर आया था और उसके कुछ सीन पर जमकर विवाद हुआ. इसके बाद मेकर्स ने फिल्म का दूसरा टीजर रिलीज किया और उसे काफी पसंद किया गया. अब फिल्म 'टॉक्सिक' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट बढ़ने से साउथ एक्टर के फैंस का इंतजार बढ़ गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

