Yodha Trailer Out: बॉलीवुड फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशी खन्ना और दिशा पाटनी स्टारर निर्देशक जोड़ी सागर अंबरे और पुष्कर ओझा की अपकमिगं मूवी 'योद्धा' का धांसू ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जारी हुए ट्रेलर में सिद्धार्थ मल्होत्रा जबरदस्त एक्शन फॉर्म में दिखे हैं। 'शेरशाह' स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशी खन्ना स्टारर निर्देशक सागर अंबरे और पुष्कर ओझा की फिल्म 'योद्धा' हाईजैक प्लेन की कहानी पर बनी है। जिसमें आर्मी ऑफिसर के रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक बार फिर गजब ढाया है। फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशी खन्ना स्टारर इस फिल्म का धांसू ट्रेलर देख लोगों ने इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता डाला है। खासकर फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया हैंड टू हैंड कॉमबैट सीन पर लोगों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी है। यहां देखें रिलीज हुआ सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग मूवी 'योद्धा' का धांसू ट्रेलर। Also Read - सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत इन सितारों ने देशभक्ति फिल्में कर चमकाई अपनी किस्मत, दुश्मनों का किया काम तमाम

दिलचस्पा बता ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर मूवी योद्धा का ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया है। इस ट्रेलर को देखने के बाद लोगों ने जमकर कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में कई लोगों ने इस ट्रेलर को देखने के बाद मूवी को अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता दिया है। तो कई लोगों ने इसकी तुलना टाइगर सीरीज जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्मों से करनी शुरू कर दी है। इस फिल्म के ट्रेलर के एक्शन सीन्स को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर से अपने बेस्ट अवतार में हैं। एक्शन सीन्स दिमाग घुमा देने वाले हैं। खासकर प्लेन सीन्स। वाकई में इसे देखने के लिए एक्साइटेड हूं।' जबकि, कई यूजर्स ने हैंड टू हैंड कॉमबैट सीन की खूब तारीफ की। यहां देखें लोगों के ट्वीट्स। Also Read - Yodha Teaser: सिद्धार्थ मल्होत्रा के जबरदस्त एक्शन के आगे पस्त हुए हाईजैकर्स, 'योद्धा' का टीजर रिलीज

Arun Katyal is here to rule!! ????? Epic hand to hand combat, highly in action #YodhaTrailer #SidharthMalhotra pic.twitter.com/TIkezXXtbx

WHAT. A. SUPERB. TRAILER. #SidharthMalhotra at its best again! Action sequence are mind blowing... especially the plane scenes! Really looking forward to it. #DishaPatani #RaashiiKhanna #YodhaTrailer #Yodha pic.twitter.com/lFoLTEYSUm

Indian John Wick..! what a trailer it’s was on my expectation and the last action sequence was on Hollywood level hats of to #SidharthMalhotra what a psychic yaar you pumped up me men hopeful for an engaging screenplay and story #YodhaTrailer pic.twitter.com/pkAOaTVq3I

This action sequence alone is gonna fill the whole theatre with claps and whistles ??? #SidharthMalhotra | #YodhaTrailer pic.twitter.com/OZbSJ5Eluf

This one shot sequence only from #YodhaTrailer is enough to piss on whole Tiger franchise as well as so called action film #BMCM . #Tiger3

What a wonderful trailer this is, actions are looks good in the budget of approx - 90cr ? pic.twitter.com/rehZM0twCk

