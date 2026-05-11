UP में टैक्स फ्री हुई 'कृष्णावतारम', CM योगी आदित्यनाथ ने फिल्म देखकर की ये घोषणा

Film Krishnavataram Tax Free in UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' देखी है. ये फिल्म उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसे यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है.

फिल्म कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम को सीएम योगी ने यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है.

भगवान श्रीकृष्ण की लाइफ पर बेस्ड फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' (Krishnavataram Part 1: Hridayam) इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. 7 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस फिल्म को देखा है. फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' को देखकर सीएम योगी इतने ज्यादा खुश हुए कि इसे पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है. इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने फिल्म की स्टारकास्ट से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकार दी है. आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' को लेकर क्या कहा है.

फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' को लेकर सीएम योगी ने किया पोस्ट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ प्रदेश के मंत्री और भाजपा नेताओं ने भी फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' देखी है. योगी आदित्य नाथ ने अपने एक्स अकाउंट पर फिल्म देखते हुए और इसके स्टार्स को सम्मानित करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं और एक पोस्ट लिखा है. इस फिल्म में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पोती संस्कृति जयना ने भगवान श्रीकृष्ण की पत्नी सत्यभामा का किरदार निभाया है. फिल्म में उनके काम को काफी पसंद किया जा रहा है. हार्दिक गुर्जर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' में संस्कृति जयना के अलावा सिद्धार्थ गुप्ता, सुष्मिता भट और निवाशियनी कृष्णन नजर आ रहे हैं.

फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' ने की इतनी कमाई

फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. बीते गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म की कमाई में लगातार बढ़त देखी जा रही है. इस फिल्म के कलेक्शन पर नजर डालें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन 50 लाख रुपये, दूसरे दिन 1.38 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 2.77 करोड़ रुपये और चौथे दिन 4.19 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. इस तरह से फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1:हृदयम' ने चार दिनों में 8.77 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वर्ड ऑफ माउथ के चलते आगे के दिनों में इस फिल्म की कमाई में इजाफा हो सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.