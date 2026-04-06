‘आपको 50 लाख ऑफर’, बिजनेसमैन की शर्मनाक डिमांड पर भड़की वड़ा पाव गर्ल, डर्टी मेल का किया खुलासा...

सोशल मीडिया सेंसेशन चंद्रिका दीक्षित ने एक इंटरव्यू में अपनी आपबीती सुनाकर सबको चौंका दिया है. 'वड़ा पाव गर्ल' का दावा है कि उन्हें एक नामी बिजनेसमैन ने ईमेल के जरिए एक रात के बदले 50 लाख रुपये का डर्टी ऑफर दिया था.

वड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ और पति युगम के साथ चल रहे विवादों की वजह से चर्चा में थीं. लेकिन अब उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का एक ऐसा काला सच उजागर किया है, जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए. चंद्रिका ने खुलासा किया है कि इंडस्ट्री और बिजनेस की दुनिया में किस तरह की गंदगी फैली हुई है.

बिजनेसमैन की डर्टी डिमांड

सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक हालिया इंटरव्यू में चंद्रिका दीक्षित ने बताया कि उन्हें काम के बहाने एक बिजनेसमैन ने संपर्क किया था. लेकिन जब उन्होंने ईमेल चेक किया, तो वह हैरान रह गईं. चंद्रिका के मुताबिक, "उस बिजनेसमैन ने मुझे सीधे तौर पर कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर दिया. उसने मेल में लिखा था कि जगह मेरी होगी, लेकिन बाकी शर्तें और सिचुएशन आपकी होंगी. इसके बदले में वह मुझे 50 लाख रुपये देने को तैयार था." चंद्रिका ने साफ कहा कि उनके पास इस शर्मनाक मेल का स्क्रीनशॉट और सबूत आज भी मौजूद हैं.

करियर खत्म करने की धमकी

बात सिर्फ 50 लाख के ऑफर तक ही नहीं रही. चंद्रिका के साथ मौजूद सैफी ने भी चौंकाने वाली जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी चंद्रिका को फोन करके समझौता करने का दबाव डाल चुके हैं. कुछ लोग तो उन्हें दुबई तक बुलाने की फिराक में थे.चंद्रिका ने आगे बताया, "मुझे राय दी गई थी कि अगर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा. बिना इसके तुम करियर में कभी ऊपर नहीं जा पाओगी." यह सुनकर चंद्रिका का गुस्सा फूट पड़ा. उनका कहना है कि कुछ लोगों ने इतनी गंदगी मचा रखी है कि वे ब्रांड शूट के नाम पर भी लड़कियों की कीमत लगाने से बाज नहीं आते हैं.

समाज और बच्चियां तक सुरक्षित नहीं

अपनी बात रखते हुए चंद्रिका भावुक भी हो गईं. उन्होंने समाज की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा, "लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने देखा है कि बाहर क्या हो रहा है? आज के समय में लोग ढाई-तीन साल की बच्चियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं. हर जगह बस ये गंदगी फैली है कि पैसे बोलो और समझौता करो."

फैक्ट और गंदगी का कड़वा सच

चंद्रिका का यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. उन्होंने साफ कर दिया कि वह किसी के आगे झुकने वाली नहीं हैं. भले ही लोग उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करें, लेकिन वह अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगी. वड़ा पाव बेचकर पहचान बनाने वाली चंद्रिका का यह बेबाक अंदाज दिखाता है कि ग्लैमर की इस दुनिया के पीछे कितने अंधेरे राज छिपे हैं. इस खुलासे ने एक बार फिर कास्टिंग काउच और महिलाओं के साथ होने वाले शोषण के मुद्दे को गरमा दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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