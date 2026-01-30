यूट्यूबर नीतू बिष्ट के साथ बीच सड़क पर आधी रात हुई गंदी हरकत, वायरल VIDEO को देख फैंस का दिमाग हुआ खराब

Youtuber Neetu Bisht Assaulted By Youngesters: इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. नीतू बिष्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है. उनका वीडियो भी सामने आया है.

Youtuber Neetu Bisht Assaulted By Youngesters: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट से जुड़ी एक शॉकिंग खबर आई हैं. नीतू सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं और तगड़ी फैन फॉलोइंग रखती हैं, जिस वजह से उनके आसपास फैंस की भीड़ रहती हैं लेकिन इस बार नीतू के साथ सड़क पर घटिया हरकत हुई. उन्हें आधी रात को सड़क पर छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा, कुछ कार सवाल युवकों ने डीएनडी से लेकर ग्रेटर नोएडा तक उनके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के इस भयानक लम्हें के बारे में बताया है.

नीतू बिष्ट के साथ हुई छेड़छाड़

जानकारी के मुताबिक, नीतू बिष्ट (Neetu Bisht) के साथ सड़क पर ये घटिया हरकत कुछ दिन पहले हुई थी. जानकारी के मुताबिक, कार सवाल युवकों ने नीतू बिष्ट का डीएनडी से लेकर ग्रेटर नोएडा तक पीछा किया था. इस दौरान युवकों ने इन्फ्लुएंसर को रोकने की पूरी कोशिश की. इस मामले पर नीतू बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह पूरी घटना के बारे में बता रही हैं. ये वीडियो घटनास्थल पर ही बनाया गया है. इस वीडियो में नीतू बिष्ट बता रही हैं कि उन्होंने उन कार सवाल युवकों को बार बार गाड़ी रोकने के लिए कहते हुए सुना था लेकिन उन लोगों ने गाड़ी को नहीं रोका.

घटना पर नीतू बिष्ट ने कही ये बात

वायरल वीडियो में नीतू कह रही हैं, 'गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, ये लोग बड़ी बदतमीजी से पेश आए हैं.' वायरल वीडियो में नीतू आगे ये भी कह रहीं हैं, 'इतनी बदतमीजी कर रहे हैं. मैं बता नहीं सकती हूं. हम लोग इतनी बार डरे हैं. गाड़ी को ठोकने की कोशिश की.' इस घटना पर नीतू के पति लखन का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये लोग होंटा सिटी से थे और उन बदमाशों ने दो बार उनकी गाड़ी को टक्कर भी मारी. इस घटना की शिकायत तुरंत ही पुलिस से की गई और मामले की जांच में वो लड़के पकड़े भी गए हैं.

Delhi se Noida tak Neetu Bisht ko chase kiya gaya. Lakhan ne mauke par pahunch kar system check diya. Video mein gunde saaf dikh rahe hain—inka "illaj" hona zaroori hai. Stay safe, creators!#NeetuBisht #LakhanRawat #Noida @noidapolice pic.twitter.com/foBZMy0j1i — prachi yadav (@Prachi_yadavvv) January 30, 2026

पकडे़ गए आरोपी

इस घटना के बारे में लखन ने आगे बताया है कि पुलिस ने उन लोगों से माफी मंगवाई है और उन्हें जेल में डालने की बात चल रही थी. लेकिन उन लोगों ने केस नहीं किया है. छेड़छाड़ करने वाले स्टूडेंट ही लग रहे थे और इसी वजह से उन्हें छोड़ दिया है. लखन का कहना है कि उन लोगों को लगा कि किसी का करियर बर्बाद हो जाएगा. इसी वजह से नीतू के इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं करवाई.

