Raj Kundra की धज्जियां उड़ाती दिखीं Puneet Kaur, यूट्यूबर को भेजा था पोर्न फिल्म से जुड़ा ये मैसेज

Youtuber Puneet Kaur makes an explosive revelation about Raj Kundra: पोर्न फिल्में प्रोड्यूस करने के मामले में राज कुंद्रा को परसों ही मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से राज कुंद्रा से जुड़ी कई कलई खुल रही है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पोर्न फिल्मों से राज कुंद्रा (Raj Kundra) के तार इस कदर जुड़े हैं कि इस केस में एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं। इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ लोगों ने राज कुंद्रा को सपोर्ट किया है तो कुछ लोग उनके कई सीक्रेट खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में अब यूट्यूबर पुनीत कौर (Youtuber Puneet Kaur) का भी नाम जुड़ गया है। Also Read - फिल्म इंडस्ट्री को 'गटर' बताने वाली Kangana Ranaut पर भड़के KRK, क्या ले रहे हैं Raj Kundra की साइड?

पुनीत कौर का कहना है राज कुंद्रा ने अपने एप में काम करने के लिए उन्हें भी मैसेज किया था। पुनीत कौर ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा है, ‘ब्रो....क्या आपको याद है कि हॉटशॉट्स (पोर्न फिल्मों की एप) के लिए उसने (राज) मुझे भी मैसेज किया था।’ Also Read - गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए ये 9 सेलेब्स, मिनटों में मिट्टी में मिली इज्जत

पुनीत कौर यही पर नहीं रूकी और उन्होंने एक और इंस्टा स्टोरी शेयर की। पुनीत कौर ने लिखा, ‘मुझे पहले लगा था कि ये कोई स्पैम है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये इंसान इतना घटिया है। भगवान ये इंसान जेल में ही सड़े।’

नीचे देखें पुनीत कौर की इंस्टा स्टोरी की झलक...

Also Read - Super Dancer Chapter 4: Shilpa Shetty की विदाई होते ही, Karishma Kapoor ने संभाली जज की गद्दी, फोटो हुई वायरल



(साभार-पुनीत कौर/इंस्टाग्राम)

इससे पहले भी राज कुंद्रा का नाम पोर्न फिल्में बनाने वाले रैकेट से जुड़ चुका है। पुनीत कौर से पहले मॉडल सागरिका शोन और पूनम पांडे भी राज कुंद्रा पर कई आरोप लगा चुकी हैं। सागरिका शोना ने तो ये तक कह दिया था कि राज कुंद्रा की कंपनी ने उनसे न्यूड ऑडिशन देने के लिए भी कहा था।

शिल्पा शेट्टी भुगत रही हैं राज कुंद्रा की करतूतों की सजा

इस सबके बीच शिल्पा शेट्टी खूब पिस रही हैं। शिल्पा शेट्टी इस समय सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) में बतौर जज नजर आती थी लेकिन राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उनका पत्ता इस शो से कट गया। अब इस शो में शिल्पा शेट्टी की जगह करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) लेने वाली हैं। इस मामले से जुड़ी हर एक जानकारी बॉलीवुडलाइफ आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक ऐसी ही बॉलीवुड गॉसिप्स (Bollywood Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।

राज कुंद्रा से जुड़ी खबरों के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें...

1. पति की काली करतूत के चलते शर्म से झुक गया इन 9 एक्ट्रेस का सिर, ट्रोलर्स को मिला खिल्ली उड़ाने का मौका

2. गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए ये 9 सेलेब्स, मिनटों में मिट्टी में मिली इज्जत

3. Raj Kundra मामले पर दो भागों में बंटा Bollywood, कोई सपोर्ट में उतरा तो किसी ने बताया 'गटर'

4. Raj Kundra और Shilpa Shetty के बंगले की इनसाइड फोटोज हुईं वायरल, 100 करोड़ में कपल ने बनवाया सपनों का आशियाना

5. Shilpa Shetty पर पानी की तरह पैसा बहा चुके हैं Raj Kundra, अब तक दिए ये 7 बेशकीमती तोहफे