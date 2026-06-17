Alpha Trailer: 2:33 मिनट के ट्रेलर में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ ने मचाया गदर, डायलॉग पर फिदा हुए फैंस; एंड का ट्विस्ट देख हिल जाएगें आप!

Alpha Trailer Release: यशराज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल-लेड एक्शन फिल्म 'अल्फा' (Alpha) का मोस्ट-अवेडेट ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. ट्रेलर के आते ही सोशल मीडिया पर गदर मच गया है. 2 मिनट 33 सेकंड के ट्रेलर (Alpha Trailer) में जबरदस्त एक्शन, रोंगटे खड़े कर देने वाले डायलॉग्स और एंड में एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जिसकी दर्शकों ने उम्मीद भी नहीं की थी. इस सस्पेंस को देखकर आपको शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'मोहब्बतें' की याद आ जाएगी.
ट्रेलर (Alpha Trailer) की शुरुआत काफी इमोशनल नोट पर होती है. बैकग्राउंड में बॉबी देओल की आवाज आती है, जो एक छोटी बच्ची 'सीता' का इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उसका यह नाम क्यों रखा. इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और सीता की कड़ी ट्रेनिंग देखने को मिलती है, जो आगे चलकर एक खूंखार और निडर जासूस (Spy) बन जाती है. ट्रेलर में आलिया भट्ट का किरदार एक ऐसी जिद्दी और ताकतवर लड़की का है, जो अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. पूरे ट्रेलर का सबसे बेस्ट और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल वो है, जब आलिया बेहद गुस्से में दहाड़ते हुए कहती हैं 'इस बार सीता लंका खुद जलाने आई है.'
ट्रेलर में आलिया को हाथ से लड़ाई करने से लेकर बड़े-बड़े मिशनों पर खतरनाक स्टंट करते हुए देखा जा सकता है. वहीं ट्रेलर में आगे शरवरी वाघ की एंट्री होती है। शुरुआत में वो काफी हंसमुख, चुलबुली और नटखट दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही मिशन शुरू होता है, उनका भी खूंखार रूप सामने आ जाता है. आलिया और शरवरी मिलकर एक खतरनाक मिशन पर निकलती हैं और दोनों को 'डेडली गर्ल्स' (Deadly Girls) के रूप में दिखाया गया है.
फिल्म में सिर्फ शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का ही जलवा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें बॉलीवुड के दो बड़े दिग्गज अनिल कपूर (Anil Kapoor) और बॉबी देओल (Bobby Deol) भी बेहद अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. बॉबी देओल का अपना एक अलग मिशन चल रहा है, जिसके चलते कहानी में आगे चलकर उनका आलिया (सीता) के साथ एक जबरदस्त और खतरनाक आमना-सामना होने वाला है.
हालांकि, ट्रेलर का असली सस्पेंस और सबसे बड़ा सरप्राइज बिल्कुल एंड में आता है. जब आलिया और शरवरी एक बड़ी मुसीबत में फंसी होती हैं, तभी वहां YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'वॉर' (War) से ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) यानी 'कबीर' की धमाकेदार एंट्री होती है. ऋतिक का यह कैमियो छोटा जरूर है, लेकिन इसने थिएटर में सीटी और तालियां बजने की गारंटी दे दी है. एक्टर की ये एंट्री दर्शकों के लिए बिल्कुल शाहरुख खान की फिल्म 'मोहब्बतें' के जैसी है, जिसमें पहले ऐश्वर्या राय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती और बाद में फैंस को फिल्म में एक्ट्रेस की एंट्री शॉक्ड कर देती है.
मेकर्स के मुताबिक, 'अल्फा' (Alpha Release Date) एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों को खत्म करने के लिए पाला और ट्रेन किया गया है. फिल्म में भरपूर एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का तड़का है. शिव रवैल के डायरेक्शन में बनी यह धांसू फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…