जरीन खान पर टूटा दुखों का पहाड़, लंबी बीमारी के बाद मां परवीन खान का निधन...

फिल्म एक्ट्रेस जरीन खान की मां परवीन खान का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है. 8 अप्रैल को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद वर्सोवा में उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दुख की घड़ी में पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस जरीन को सांत्वना दे रहे हैं.

बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान की मां, परवीन खान अब इस दुनिया में नहीं रहीं. बुधवार, 8 अप्रैल को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. जरीन की टीम ने इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि परवीन खान पिछले काफी समय से बीमार चल रही थीं. हालांकि उन्हें पहले भी कई बार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इस बार वह जिंदगी की जंग हार गईं.

जरीन खान अपनी मां के बहुत करीब थीं. उन्होंने उनकी देखभाल के लिए कई बार अपने काम और सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी. वे अक्सर फैंस से अपनी मां की सेहत के लिए दुआ करने की अपील भी करती थीं. हालांकि, जरीन ने कभी भी अपनी मां की बीमारी का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनका पूरा समय अपनी मां की सेवा में ही बीतता था.

लम्बे समय से मां की तबीयत थी खराब

एक्ट्रेस जरीन खान की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है. उनकी मां परवीन खान का हाल ही में निधन हो गया, लेकिन उनके बीच का रिश्ता बहुत ही गहरा और त्याग से भरा था. साल 2016 में जब उनकी मां की हार्ट सर्जरी हुई थी, तब जरीन ने अपनी सारी शूटिंग छोड़ दी थी ताकि वह अपनी मां के पास रह सकें. बीमारी का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका. साल 2022 में उनकी मां को लंबे समय तक ICU में रहना पड़ा. अक्टूबर 2025 में एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, मार्च 2026 में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

एक शाम जिसने बदल दी जिंदगी

जरीन खान ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर के बारे में बताया था. उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता के घर छोड़कर जाने के बाद उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी. 12वीं पास करते ही जरीन के कंधों पर मां और छोटी बहन की जिम्मेदारी आ गई. उन्होंने बताया, "एक रात मां बहुत बुरी तरह रो रही थीं, मैंने उन्हें हिम्मत दी कि मैं सब देख लूंगी." अपनी पढ़ाई और सपनों को एक किनारे रखकर जरीन ने एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया ताकि घर का चूल्हा जल सके और लोग खाना खा सकें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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