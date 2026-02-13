Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: तोता रॉय चौधरी के नाम रही 'अनन्य सम्मान' की शाम! इस योगदान के लिए मिला बड़ा अवॉर्ड

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: अपनी फिटनेस, सादगी और मंझी हुई एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाले एक्टर तोता रॉय चौधरी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. अभिनेता को 'जी24 घंटा अनन्य सम्मान 2026' में एक्टर को खास अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: बॉलीवुड से लेकर बंगाली सिनेमा तक अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाले एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट तोता रॉय चौधरी ने कई सालों से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को अपना जीवन समर्पित किया है. वे हर बार अपने लुक और दमदार एक्टिंस से लोगों को हैरान कर देते हैं. उनका यह लंबा करियर गवाह है कि, वो प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी किरदार में पूरी तरह ढल जाने का हुनर रखते हैं.

पर्दे पर अपनी असली पहचान खो देते हैं तोता रॉय

तोता रॉय चौधरी पर्दे पर सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, बल्कि वो पर्दे पर आते ही पूरी तरह से बदल जाते हैं. अपने किरदारों के लिए उनका समर्पण ऐसा है कि, वो अपनी असली पहचान पूरी तरह भुला देते हैं. कभी वो रितुपर्णो घोष के कभी न भूलने वाले 'बिहारी' बन जाते हैं, तो कभी अपने अनुशासन और मेहनत से बंगाली एक्शन हीरो की एक नई परिभाषा लिखते हैं.

तीन दशकों का शानदार सफर

तोता रॉय चौधरी पिछले तीस सालों से भी ज्यादा समय से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और लगातार अपनी फिल्मों से लोगों का मनोरंजन करते रहे हैं. इस लंबे सफर में उन्होंने बार-बार खुद को बदला है. हर फिल्म में उनका नया लुक और किरदार को गहराई से निभाने का तरीका दर्शकों को हैरान कर देता है. उन्होंने साबित कर दिया है कि, असली कलाकार वही है जो वक्त के साथ खुद को निखारता रहे.

चंदन चटर्जी बन घुंघरुओं की थाप पर नाचे

साल 2023 में आई रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म 'रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी' में तोता रॉय चौधरी ने 'चंदन चटर्जी' का किरदार निभाया था. 'चंदन चटर्जी' के रूप में वो पर्दे पर आए और घुंघरुओं की थाप पर नाचे, उन्होंने दिखा दिया कि, एक कलाकार की मेहनत और कला कितनी प्रभावशाली हो सकती है. उनकी इस परफॉरमेंस ने स्क्रीन में जान फूंक दी थी.

'जी24 घंटा अनन्या सम्मान 2026'

फिल्म जगत में एक्टर की इसी बेमिसाल कामयाबी और लगन को देखते हुए, इस साल उन्हें 'जी24 घंटा अनन्या सम्मान 2026' से नवाजा गया है.

किन लोगों को मिलता है 'अनन्य सम्मान'?

बता दें कि, जी24 घंटा का 'अनन्य सम्मान 2026' उन लोगों का जश्न मनाता है, जो शायद हमेशा लाइमलाइटमें नहीं रहते, लेकिन चुपचाप हमारे समाज क रीढ़ बने हुए है. चाहे वो डॉक्टर हों जो सुबह से रात तक अस्पताल में रहते हैं, वो लोग हों जो संस्कृति को बचाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, या वो जो दूसरों की मदद के लिए अपनी सुख-सुविधाएं छोड़ देते हैं. यह सम्मान उन सभी निस्वार्थ नायकों के लिए है.

