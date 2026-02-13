Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026 के मंच पर गूंजेंगी उन हीरोज की कहानियां, जिन्होंने अंधेरे में जलाया उम्मीद की दीया!

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई लाइमलाइट और वायरल होने की होड़ में लगा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो खामोशी से अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के नाम कर चुके हैं. ऐसे ही लोगों को सम्मानित करने के लिए जी24 घंटा सबसे प्रतिष्ठित प्रोग्राम 'अनन्य सम्मान 2026' के साथ वापस लौट रहा है.

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई लाइमलाइट में और वायरल होने की होड़ में लगा रहता है, वहीं इस बीच कुछ ऐसे लोग में भी हैं, जो बिना किसी शोर-शराबे के काम कर रहे हैं. न तो वो कभी सुर्खियों में रहते हैं और न ही वे मशहूर होने की चाहत रखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनका काम ही समाज को जोड़कर रखता है. ऐसे ही निस्वार्थ लोगों को सलाम करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए जी24 घंटा क सबसे प्रतिष्ठित प्रोग्राम 'अनन्य सम्मान 2026' वापस लौट रहा है.

क्या है अनन्य सम्मान?

सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि, ये सम्मान क्या है. बता दें कि, ये सालाना अवॉर्ड उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज की भलाई के लिए लगा दी, लेकिन कभी नाम या शोहरत के पीछे नहीं भागे. यह मंच मशहूर होने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के प्रति आभार जताने के लिए है.

किसे मिलता है यह सम्मान?

अनन्य सम्मान किसी एक खास फील्ड तक सीमित नहीं है. यह हर उस व्यक्ति का जश्न मनाता है, जिसने अपने काम से समाज पर गहरा असर डाला हो फिर चाहे वो टीचर हो, राइटर हो या फिर कलाकार, संगीतकार और फिल्म जगत के लोग हो जो संस्कृति को बचा रहे हैं, जो कंटेस्टेंट्स के लिए प्रेरणा बन रहे हैं. सोशल फाइटर्स जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. इनमें से कई ऐसे नाम हैं, जिन्हें उनके मोहल्ले या गांव के बाहर कोई नहीं जानता. इन्होंने बरसों तक लोगों को ठीक करने, शिक्षित करने, समाज की रक्षा करने और दूसरों को प्रेरित करने में बिता दिए हैं.

'आप अकेले नहीं है...'

यह अवॉर्ड सिर्फ एक इनाम देने जैसा नहीं है. यह उन कामों को पहचानने का जरिया है, जो अक्सर रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं छिप जाते हैं. खबरों और 'ब्रेकिंग न्यूज' के शोर में हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहे हैं. अनन्य सम्मान इसी भागदौड़ को रोककर उन लोगों पर रोशनी डालने की एक कोशिश है, जिनकी चमक भले ही सबको दिखाई न दें, लेकिन वो लगातार समाज को रोशन कर रहे हैं. यह कार्यक्रम उन्हें एक बहुत ही सीधा और प्यारा संदेश देता है 'आप अकेले नहीं हैं, आपक मेहनत हमारी नजरों से छिपी नहीं है.'

