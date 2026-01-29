ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो में डांस से आग लगाएंगी Sauraseni Maitra, BTS वीडियो देख धड...

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो में डांस से आग लगाएंगी Sauraseni Maitra, BTS वीडियो देख धड़का फैंस का दिल

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो का एक बीटीएस वीडियो सामने आया है, जो एक्ट्रेस सौरसेनी मैत्री का है. इस वीडियो में वह अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करती दिखीं.

By: Kavita  |  Published: January 29, 2026 5:03 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो में डांस से आग लगाएंगी Sauraseni Maitra, BTS वीडियो देख धड़का फैंस का दिल

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा का मोस्ट अवेटेड अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. चंद समय में ये अवॉर्ड नाइट शुरू हो जाएगी, जिसमें बंगाली सिनेमा के उन कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने शानदार काम से इस इंडस्ट्री को एक कदम आगे लेकर जाने का काम किया है और फैंस का ध्यान खींचा है. इस अवॉर्ड शो में कलाकारों को सम्मानित करने के साथ साथ हसीनाओं का जलवा भी देखने के लिए मिलेगा. कई स्टार्स अवॉर्ड नाइट में अपने डांस का जलवा दिखाएंगे, जिसमें सौरसेनी मैत्री का नाम भी शामिल है. सौरसेनी मैत्री का बीटीएस वीडियो सामने आया है. आइए आपको दिखाते हैं.

Also Read
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: किस एक्ट्रेस ने जीता क्रिटिक्स का दिल? कौन उठाएगा ट्रॉफी? इन 7 हसीनाओं के बीच कांटे की टक्कर

वायरल हुआ सौरसेनी मैत्री की परफॉर्मेंस का बीटीएस वीडियो

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो में सौरसेनी मैत्री का शानदार डांस परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसके लिए एक्ट्रेस ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. इस मौके का एक वीडियो सामने आ गया है. इस वीडियो में सौरसेनी मैत्री ने ब्लैक कलर की डेनिम और टीशर्ट पहनी हुई है और बालों को बांधा हुआ है. वह स्टेज पर डांस कर रही हैं. वह पॉपुलर बंगाली सॉन्ग पर डांस कर रही हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस अवॉर्ड शो के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. फैंस के बीच अब अवॉर्ड शो को लेकर एक्साइटेमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है.

TRENDING NOW

जी 24 घंटा बिनोदोने सेरा 24 के बारे में

जी 24 घंटा बिनोदोने सेरा 24 बंगाल में बंगाली सिनेमा को पॉपुलर अवॉर्ड शो है, जो इस इंडस्ट्री में एक उत्सव से कम नहीं है. इस अवॉर्ड शो में दो या चार कलाकारों को अवॉर्ड नहीं दिया जाता. बल्कि इस बार टीवी, फिल्म, ओटीटी, संगीत से जुड़ी 48 कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिसमें काम करने वाले बेस्ट इंसान को सम्मानित किया जाएगा. इस अवॉर्ड शो का मकसद समकालीन बंगाली कहानी कहने की कला को आकार देने वाले जुनून, नवाचार और शिल्प कौशल को उजागर करना है.

Also Read
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा का असली 'शेर' कौन? ये हैं साल की सबसे बेहतरीन फिल्म, देखें नॉमिनेशन लिस्ट

कब टेलीकास्ट होगा ये अवॉर्ड शो

बता दे कि जी 24 घंटा का बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो आज द वेस्टिन कोलकाता राजारहाट में आयोजित किया जा रहा है. इस शानदार कार्यक्रम के टेलीकास्ट होने का फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा. ये शो सीधा 8 फरवरी 2026 को शाम 5:00 बजे जी 24 घंटा पर प्रसारित किया जाएगा.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News Souraseni Maitra Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24