Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो में डांस से आग लगाएंगी Sauraseni Maitra, BTS वीडियो देख धड़का फैंस का दिल

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो का एक बीटीएस वीडियो सामने आया है, जो एक्ट्रेस सौरसेनी मैत्री का है. इस वीडियो में वह अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करती दिखीं.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा का मोस्ट अवेटेड अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. चंद समय में ये अवॉर्ड नाइट शुरू हो जाएगी, जिसमें बंगाली सिनेमा के उन कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने शानदार काम से इस इंडस्ट्री को एक कदम आगे लेकर जाने का काम किया है और फैंस का ध्यान खींचा है. इस अवॉर्ड शो में कलाकारों को सम्मानित करने के साथ साथ हसीनाओं का जलवा भी देखने के लिए मिलेगा. कई स्टार्स अवॉर्ड नाइट में अपने डांस का जलवा दिखाएंगे, जिसमें सौरसेनी मैत्री का नाम भी शामिल है. सौरसेनी मैत्री का बीटीएस वीडियो सामने आया है. आइए आपको दिखाते हैं.

वायरल हुआ सौरसेनी मैत्री की परफॉर्मेंस का बीटीएस वीडियो

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो में सौरसेनी मैत्री का शानदार डांस परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसके लिए एक्ट्रेस ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. इस मौके का एक वीडियो सामने आ गया है. इस वीडियो में सौरसेनी मैत्री ने ब्लैक कलर की डेनिम और टीशर्ट पहनी हुई है और बालों को बांधा हुआ है. वह स्टेज पर डांस कर रही हैं. वह पॉपुलर बंगाली सॉन्ग पर डांस कर रही हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस अवॉर्ड शो के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. फैंस के बीच अब अवॉर्ड शो को लेकर एक्साइटेमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है.

जी 24 घंटा बिनोदोने सेरा 24 के बारे में

जी 24 घंटा बिनोदोने सेरा 24 बंगाल में बंगाली सिनेमा को पॉपुलर अवॉर्ड शो है, जो इस इंडस्ट्री में एक उत्सव से कम नहीं है. इस अवॉर्ड शो में दो या चार कलाकारों को अवॉर्ड नहीं दिया जाता. बल्कि इस बार टीवी, फिल्म, ओटीटी, संगीत से जुड़ी 48 कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिसमें काम करने वाले बेस्ट इंसान को सम्मानित किया जाएगा. इस अवॉर्ड शो का मकसद समकालीन बंगाली कहानी कहने की कला को आकार देने वाले जुनून, नवाचार और शिल्प कौशल को उजागर करना है.

कब टेलीकास्ट होगा ये अवॉर्ड शो

बता दे कि जी 24 घंटा का बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो आज द वेस्टिन कोलकाता राजारहाट में आयोजित किया जा रहा है. इस शानदार कार्यक्रम के टेलीकास्ट होने का फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा. ये शो सीधा 8 फरवरी 2026 को शाम 5:00 बजे जी 24 घंटा पर प्रसारित किया जाएगा.

