Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: रिटारमेंट के बाद बेस्ट प्लेबैक सिंगर बने Arijit Singh, फीमेल में किसने जीता ये अवॉर्ड?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की तरफ से तमाम कैटेगरी के विनर्स का ऐलान किया जा रहा है. इस बार भी अरिजीत सिंह का डंका बजा है. वह बेस्ट प्लेबैक सिंगर बने. उनके साथ किस सिंगर को ये ट्रॉफी मिली है?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का पॉपुलर अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 के विनर्स की लिस्ट सामने आ गई है. इस बार 48 कैटेगरी में विनर्स के नाम का ऐलान हुआ है. फैंस की निगाहें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस पर हमेशा रहती हैं लेकिन इस बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवॉर्ड ने भी सबका ध्यान खींचकर रखा और इसका कारण अरिजीत सिंह हैं, जिन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले ही प्लेबैक सिंगिंग से रिटारमेंट का ऐलान किया है. अरिजीत सिंह ने बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है. आइए आपको बताते हैं कि उन्हें किस गाने के लिए ये अवॉर्ड मिला है.

अरिजीत सिंह के साथ इस सिंगर ने जीता अवॉर्ड

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड अरिजीत सिंह ने अपने नाम कर लिया है. अरिजीत सिंह को ये अवॉर्ड फिल्म लहो गौरांगेर नाम रे के गाने खौने गोराचंद खौने काला के लिए दिया गया है. इसके अलावा, अरिजीत सिंह फिल्म धूमकेतु के गाने 'गाने गाने' के लिए भी नॉमिनेट हुए थे. अरिजीत सिंह के साथ अरमान राशिद खान ने अपने गाने सैयां बिना के लिए ये अवॉर्ड जीता है. अरिजीत सिंह के साथ इस कैटेगरी में 7 और सिंगर्स थे. नीचे देखें पूरी लिस्ट...

यहां देखें नॉमिनेशन की लिस्ट

अनुपम रॉय - मां (गाना) - धूमकेतु (फिल्म)

अरिजीत सिंह - गाने गाने (गाना)" - धूमकेतु (फिल्म)

अरिजीत सिंह - खौने गोराचंद खौने काला (गाना) - लहो गौरांगेर नाम रे (फिल्म)

कबीर सुमन - शे छोले गेलियो (गाना) - लहो गौरांगेर नाम रे (फिल्म)

देबायन बनर्जी - मेघपियोन (गाना) - गृहप्रवेश (फिल्म)

जीत गंगुली - प्रॉजापोटी 2 (फिल्म)

रूपम इस्लाम - मायार खेलारे (गाना) - मितिन: एकति खुनीर संधाने (फिल्म)

अरमान राशिद खान - सैयां बिना (गाना) - गृहप्रवेश (फिल्म)

ईशान मित्रा - झिलमिल लागे रे (गाना) - रघु डकैत (फिल्म)

कौन बनी बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल

इस अवॉर्ड शो में म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कुल पांच कैटेगरी के विनर्स का ऐलान किया गया, जिसमें अरिजीत सिंह के बाद सिंगर प्रश्मिता पॉल का चर्चा में रहा. सिंगर प्रशमिता पॉल ने बेस्ट ब्लेबैक सिंगर फीमेल की ट्रॉफी को अपने नाम किया है. उन्हें फिल्म अमर बॉस में अपने गाने बॉशोंटो डेकेचे अमाके के लिए अवॉर्ड मिला है.

नीचें देखें म्यूजिक इंडस्ट्री के विनर्स की लिस्ट

बेस्ट प्लेबैक सिंगर - मेल

1. अरिजीत सिंह

"खावने गोराचंद खावने काला"

(लावो गौरांगेर नाम रे)

2. अरमान राशिद खान

"सैयां बीना"

(गृहप्रवेश)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल

प्रश्मिता पॉल

"बॉशोंटो डेकेचे अमाके"

(अमर बॉस)

बेस्ट एल्बम (फ़िल्म)

"लहू गौरांगेर नाम रे"

बेस्ट एल्बम (गैर-फिल्मी)

मेलर गान

(गुंडागर्दी)

बेस्ट सॉन्ग गीत

श्रीजीत मुखर्जी

(किल बिल सोसाइटी - भालोबेसी बसो-ना)

