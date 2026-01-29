Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो का काउंटडाउन हुआ शुरू, जल्द रिवील होगी विनर लिस्ट; कौन होगा बेस्ट एक्टर?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन काफी अहम है. आज यानी 29 जनवरी को इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवॉर्ड शो आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत कुछ समय के अंदर ही होने वाली है. इस अवॉर्ड नाइट के लिए ग्रैंड लेवल पर तैयारियां की गई है और अब जल्द ही इस अवॉर्ड नाइट से पर्दा उठने वाला है, जिसमें ढेर सारे कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन साथ ही कई सारी परफॉर्मेंस भी होगी. आइए आपको बताते हैं कि अवॉर्ड शो में क्या क्या खास होगा और कौन कौन से एक्टर्स इस बार नॉमिनेशन में आए हैं.
क्या है Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24?
जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 सिर्फ एक अवॉर्ड शो नहीं है. बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए इस इंडस्ट्री के कलाकार बंगाली सिनेमा और टेलीविजन इंडस्ट्री के हुनर, मेहनत और लोकप्रियता का जश्न मनाते हैं, जिसमें सभी कलाकार बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इस मंच पर एक साथ फिल्म, टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कलाकार इकट्ठे होते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है. ये अवॉर्ड नाइट कोलकाता के द वेस्टिन राजारहाट किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं लग रहा है. यहां पर सब कुछ एक साथ धमाका करेंगे.
TRENDING NOW
48 कैटेगरी का हुआ ऐलान
जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 में सिर्फ फिल्मी जगत के कलाकारों को सम्मानित नहीं किया जाएगा. यहां पर टीवी, ओटीटी से लेकर इन्फ्लुएंसर को भी अवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन फैंस का ध्यान सिर्फ कुछ चुनिंदा कैटेगरी पर है. हर कोई जानना चाहता है कि आज के अवॉर्ड शो में बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, लिरिक्स, फिल्म से लेकर बेस्ट ओटीटी फिल्म पर है. फैंस देखना चाहते हैं कि इन कैटेगरी का अवॉर्ड किसे मिलता है. इसके अलावा, इस बार बेस्ट अचीवमेंट अवॉर्ड का भी ऐलान किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates