ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो का काउंटडाउन हुआ शुरू, जल्द रिवील होगी विनर लिस्ट; कौन होग...

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो का काउंटडाउन हुआ शुरू, जल्द रिवील होगी विनर लिस्ट; कौन होगा बेस्ट एक्टर?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 जल्द ही शुरू होने वाला है. आइए आपको बताते हैं कि इस बार शो में क्या क्या खास होगा.

By: Kavita  |  Published: January 29, 2026 7:40 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो का काउंटडाउन हुआ शुरू, जल्द रिवील होगी विनर लिस्ट; कौन होगा बेस्ट एक्टर?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन काफी अहम है. आज यानी 29 जनवरी को इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवॉर्ड शो आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत कुछ समय के अंदर ही होने वाली है. इस अवॉर्ड नाइट के लिए ग्रैंड लेवल पर तैयारियां की गई है और अब जल्द ही इस अवॉर्ड नाइट से पर्दा उठने वाला है, जिसमें ढेर सारे कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन साथ ही कई सारी परफॉर्मेंस भी होगी. आइए आपको बताते हैं कि अवॉर्ड शो में क्या क्या खास होगा और कौन कौन से एक्टर्स इस बार नॉमिनेशन में आए हैं.

Also Read
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो में डांस से आग लगाएंगी Sauraseni Maitra, BTS वीडियो देख धड़का फैंस का दिल

क्या है Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24?

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 सिर्फ एक अवॉर्ड शो नहीं है. बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए इस इंडस्ट्री के कलाकार बंगाली सिनेमा और टेलीविजन इंडस्ट्री के हुनर, मेहनत और लोकप्रियता का जश्न मनाते हैं, जिसमें सभी कलाकार बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इस मंच पर एक साथ फिल्म, टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कलाकार इकट्ठे होते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है. ये अवॉर्ड नाइट कोलकाता के द वेस्टिन राजारहाट किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं लग रहा है. यहां पर सब कुछ एक साथ धमाका करेंगे.

Also Read
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: किस एक्ट्रेस ने जीता क्रिटिक्स का दिल? कौन उठाएगा ट्रॉफी? इन 7 हसीनाओं के बीच कांटे की टक्कर

TRENDING NOW

48 कैटेगरी का हुआ ऐलान

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 में सिर्फ फिल्मी जगत के कलाकारों को सम्मानित नहीं किया जाएगा. यहां पर टीवी, ओटीटी से लेकर इन्फ्लुएंसर को भी अवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन फैंस का ध्यान सिर्फ कुछ चुनिंदा कैटेगरी पर है. हर कोई जानना चाहता है कि आज के अवॉर्ड शो में बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, लिरिक्स, फिल्म से लेकर बेस्ट ओटीटी फिल्म पर है. फैंस देखना चाहते हैं कि इन कैटेगरी का अवॉर्ड किसे मिलता है. इसके अलावा, इस बार बेस्ट अचीवमेंट अवॉर्ड का भी ऐलान किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा का असली 'शेर' कौन? ये हैं साल की सबसे बेहतरीन फिल्म, देखें नॉमिनेशन लिस्ट

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें