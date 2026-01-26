ENG हिन्दी
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट अवॉर्ड शो, जहां होगा हर हुनर का सम्मान; जानें कब और कहां देख सकेंगे

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल के सिनेमा और क्रिएटिव टैलेंट का सबसे शानदार जश्न है. जहां तमाम सितारों को उनकी कला और फिल्मों के लिए सम्मानित किया जाता है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 26, 2026 10:28 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट अवॉर्ड शो, जहां होगा हर हुनर का सम्मान; जानें कब और कहां देख सकेंगे

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल के सिनेमा और क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा जश्न है. यह अवॉर्ड शो बंगाली मनोरंजन जगत की चमक को सलाम करने के लिए शुरू किया गया है, जो 'जी 24 घंटा' (Zee 24 Ghanta) और 'स्ट्रेटलाइन वर्ल्डवाइड' की एक शानदार और ऐतिहासिक साझेदारी का नतीजा है. यह सिर्फ एक अवॉर्ड फंक्शन नहीं है, बल्कि ये उन सभी कलाकारों, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस और कहानीकारों को सम्मान देने का एक मंच है जो फिल्म, OTT, टीवी म्यूजिक और डिजिटल कंटेंट की दुनिया को संवारते हैं. इसका मकसद बंगाली कहानियों के पीछे छिपी मेहनत और नएपन को दुनिया के सामने लाना है.

हर टैलेंट को मिलेगा सम्मान

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो (Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24)... जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि, इसमें 24 अलग-अलग कैटेगरीज रखी गई हैं, जिसमें पॉपुलर और टेक्निकल दोनों मिलाकर हैं. इसमें डायरेक्टर के विजन से लेकर एक्टर की एक्टिंग तक और एक टेक्नीशियन की बारीकी से लेकर डिजिटल क्रिएटर की आवाज तक, सबको पहचान मिलेगी. साथ ही एक 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' भी दिया जाएगा, जो मनोरंजन जगत की उस हस्ती को मिलेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस कला के नाम कर दी.

कैसे चुने गए विनर?

इस अवॉर्ड शो की सबसे बड़ी खासियत इसकी पारदर्शिता (Transparency) है. इसके लिए प्रोडक्शन हाउस, चैनल्स और म्यूजिक लेबल्स से नॉमिनेशन मांगे गए थे. इन सभी एंट्रीज की जांच एक इंडिपेन्टेंट और सीक्रेट जूरी ने की है, ताकि अवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के आधार पर ही दिया जाए.

कब और कहां देख सकते हैं ये अवॉर्ड शो?

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो 29 जनवरी 2026 को 'द वेस्टिन कोलकाता राजारहाट' में होगा. इस अवॉर्ड शो को आप टीवी पर 8 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे, सिर्फ Zee 24 Ghanta पर देख सकते हैं.

कौन हैं अवॉर्ड शो के स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स?

वहीं अगर बात करें इस शो के स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स की तो, ये शो मैनफोर्स कंडोम द्वारा प्रेजेन्ट किया जा रहा है. लालबाबा राइस और केओ कार्पिन आलमंड हेयर ऑयल इसके को-प्रेजेंटर हैं. साथ ही सनराइज मीट मसाला, हीरो ग्लैमर-x, वाइल्ड स्टोन और टेस्ट एन बाइट जैसे बड़े ब्रांड्स इसके पार्टनर्स हैं.

