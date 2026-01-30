Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 के विनर लिस्ट का ऐलान हो गया है. बेस्ट एक्टर पर हर किसी की निगाहें थीं. आइए आपको बताते हैं कि इस ट्रॉफी को किसने जीता है.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 का आगाज हो चुका है. इस बार के अवॉर्ड में कई चीजें खास दिखीं, लेकिन एक्टर रुद्रनील घोष, निर्देशक सृजित मुखोपाध्याय और मॉडल-एक्ट्रेस सौरसेनी मैत्र के साथ हुई. इन तीनों कलाकारों ने अपनी शानदार एंकरिंग से अवॉर्ड नाइट में चार चांद लगा दिए, लेकिन हर किसी को उस पल का इंतजार था, जिसमें बेस्ट एक्टर के नाम का ऐलान होना था और वो पल भी आ गया है. अवॉर्ड शो में फाइनली बेस्ट एक्टर के नाम का ऐलान हो गया है. आइए आपको बताते हैं कि किसने बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी को अपने नाम किया है.

इन 10 एक्टर्स के बीच हुई कांटे की टक्कर

इस बार बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी की टक्कर कुल 9 एक्टर्स के बीच हुई, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टर देव का नाम सुनने के लिए मिला. अभिनेता को अपनी फिल्म प्रोजापति 2 के अवॉर्ड जीता है. इस बार बेस्ट एक्टर की रेस में अबीर चटर्जी (फिल्म- रक्तबीज 2), अनिर्बान चक्रवर्ती (फिल्म- द एकेन: बनारस ए बिभिशिका), अंजन दत्त (फिल्म- ई रात तोमर), अमर देव (फिल्म- धूमकेतु / प्रॉजापोटी 2 / रघु डकैत), जीतू कमल (फिल्म- गृहप्रवेश), कौशिक गांगुली (फिल्म- शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई), प्रोसेनजीत चटर्जी (फिल्म- देवी चौधरानी), ऋत्विक चक्रवर्ती (फिल्म- मृगया: द हंट) और शिबोप्रसाद मुखर्जी (फिल्म- आमार बॉस), देव (फिल्म- प्रजातिपति 2, रघु डाकात) बने हुए थे.

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 के बारे में जानें

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 एक खास इवेंट नाइट है, जिसमें सिनेमा से जुड़े लोगों को सम्मान दिया जाता है. इस दिन बंगाली सिनेमा को एक कदम आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले लोगों को याद किया जाता है और उसमें सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को सम्मानित किया जाता है.

कब टेलीकास्ट होगा ये शो

बता दें कि बंगाली सिनेमा के लवर्स के लिए जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की अवॉर्ड नाइट में काफी कुछ खास हुआ है, जो टीवी पर 8 फरवरी की शाम 5.30 बजे शुरू हो जाएगा. इस बार एक से एक दिक्कज कलाकार रेड कारपेट पर अपने हुस्न से जलवा दिखाते हुए नजर आए हैं, जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा. वहीं, 7 बजे टीवी पर ये शो ऑन एयर हो जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

