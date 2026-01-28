Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कौन होगा बंगाली सिनेमा का बेस्ट एक्टर? इन 9 कलाकारों में शुरू हुई भयंकर टक्कर

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा का पॉपुलर अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 को शुरू होने में सिर्फ एक दिन बचा है. इस अवॉर्ड शो में 9 एक्टर्स के बीच बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी की जंग होने वाली है. आइए आपको बताते हैं.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 एक बार फिर लौट आया है. इस अवॉर्ड नाइट में हर साल की तरह इस बार भी सिनेमा जगत में अपना अहम योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा. इस अवॉर्ड नाइट में हर कैटेगरी के साथ विनर को अवॉर्ड दिए जाएंगे लेकिन हर किसी की नजर बेस्ट एक्टर पर होगी. जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ गई है और इस बार बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी पाने के लिए तीन-चार एक्टर नहीं बल्कि एक साथ नौ एक्टर की भिड़ंत होने वाली है. आइए आपको बताते हैं कि जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में किसे किसे नॉमिनेट किया गया है और कौन ट्रॉफी जीतकर बाहर आ सकता है.

कौन होगा बेस्ट एक्टर?

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की नॉमिनेशन लिस्ट बनाते हुए फिल्मों के टॉपिक देखे गए तो एक्टर का साहसिक अभिनय देखा गया. इस साल ढेर सारी फिल्में बंगाली सिनेमा में रिलीज हुई हैं लेकिन उनमें से जिन जिन ने अपनी छाप छोड़ी है, सिर्फ उन्हें ही इस कैटेगरी में शामिल किया गया है. बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन में कुल 9 एक्टर को शामिल किया गया है.

TRENDING NOW

यहां देखें लिस्ट

अबीर चटर्जी- फिल्म रक्तबीज 2 एक्टर अबीर चटर्जी को नॉमिनेट किया गया है. इस फिल्म में अभिनेता ने आईजी पंकज सिन्हा का रोल निभाया था, जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया.

अनिर्बान चक्रवर्ती - बंगाली सिनेमा के शानदार एक्टर अनिबार्न चक्रवर्ती भी बेस्ट एक्टर की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुए हैं. उन्हें फिल्म द एकेन: बनारस ए बिभिशिका के लिए नॉमिनेट किया गया है. बता दें कि ये एक थ्रिलर फिल्म है.

अंजन दत्त - फिल्म ई रात तोमर में अंजन दत्त ने अमर गुप्ता का रोल निभाया था, जिसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिली. ये एक रोमांटिक फिल्म है.

अमर देव - अमर देव शानदार कलाकारों में से एक हैं, जो कई हिट फिल्में दे चुके हैं. बेस्ट एक्टर के लिए अमर देव को फिल्म धूमकेतु, प्रॉजापोटी 2, रघु डकैत में शानदार एक्टिंग के लिए नॉमिनेट किया गया है.

जीतू कमल - फिल्म गृहप्रवेश एक शानदार रोमांटिक फिल्म है, जिसमें जीतू कमल ने कमाल कर दिया था. इस फिल्म में उनके साथ कौशिक गांगुली और सुभाश्री गांगुली भी नजर आए थे.

कौशिक गांगुली - फिल्म शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई बंगाली सिनेमा में छा गई थी. इस फिल्म में कौशिक गांगुली ने एक न्यायाधिश की भूमिका निभाई. इस रोल में उन्होंने अपना 100 प्रतिशत दिया.

प्रोसेनजीत चटर्जी - फिल्म देवी चौधरानी बहुप्रतीक्षित बंगाली ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा है, जो साल 2025 में रिलीज हुई. इस फिल्म में अभिनेता ने भवानी पाठक का शक्तिशाली और चुनौतियों से भरा हुआ कैरेक्टर निभाया था.

ऋत्विक चक्रवर्ती - फिल्म मृगया: द हंट एक बंगाली थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋत्विक चक्रवर्ती ने ओ.सी. देबंजन दत्ता की मुख्य भूमिका निभाई है.

शिबोप्रसाद मुखर्जी - फिल्म आमार बॉस एक बांगाली फिल्म है, जिसमें राखी गुलजार और शिबोप्रसाद मुखर्जी ने मुख्य भूमिका निभाई है. फिल्म में शिबोप्रसाद ने शानदार काम किया था और राखी गुलजार ने इस फिल्म से दमदार वापसी की थी.

इस लिस्ट में इन 9 एक्टर्स के नामों के अलावा देव का नाम भी शामिल है, जो बंगाली सिनेमा के शानदार एक्टर्स में से एक है.

बता दें कि बंगाली सिनेमा के लवर्स के लिए जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की अवॉर्ड नाइट में काफी कुछ होने वाला है. ये शो 1 फरवरी की शाम 5.30 बजे शुरू हो जाएगा, जिसमें एक से एक दिक्कत कलाकार रेड कारपेट पर अपने हुस्न से जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे. वहीं, 7 बजे टीवी पर ये शो ऑन एयर हो जाएगा.

Read more