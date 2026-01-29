Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: किसने जीता OTT बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस का खिताब? विनर लिस्ट देख हैरान रह जाएंगे आप

ENG हिन्दी
  • Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: किसने जीता OTT बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस का खिताब? विनर लिस्ट देख हैरान र...

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 के विनर्स का ऐलान हो गया है, जिसमें ओटीटी कैटेगरी भी शामिल है. आइए आपको बताते हैं कि कौन ओटीटी बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस बनी.

By: Kavita  |  Published: January 29, 2026 11:36 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा की पॉपुलर अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 में स्टार्स ने अपनी परफॉर्मेंस से धमाका कर दिया, लेकिन दर्शकों का ध्यान ज्यादातर अवॉर्ड लिस्ट पर रहा. इस अवॉर्ड नाइट के विनर्स की लिस्ट सामने आ गई है और इस बार 48 कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए हैं. फिल्म और टीवी के साथ साथ जी 25 घंटा बिनोदोन सेरा 24 में इस बार ओटीटी स्टार्स को भी मौका मिला है और उन्हें भी अलग अलग कैटेगरी के साथ सम्मानित किया गया है, बेस्ट ओटीटी वेब सीरीज, एक्टर, एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस शामिल है. आइए आपको बताते हैं कि किन किन एक्टर्स ने ये अवॉर्ड जीता है.

बेस्ट वेब सीरीज का अवॉर्ड

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 में बेस्ट वेब सीरीज का अवॉर्ड गणशत्रु को मिला है. यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई थी. इस कैटेगरी में कुल 8 वेब सीरीज के नाम शामिल थे, जिनके बीच कांटे की टक्कर हुई. इस कैटेगरी में डिटेक्टिव चारुलता, फेलुदा रिटर्न्स -जबात कांड काठमांडू, भोग, पुरो पुरी एकेन, गणशत्रु, रोंकिनी भवन, फेलुदार गोयेंदागिरी: रॉयल बंगाल रह और 1954 नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल हुई, जिसमें से गणशत्रु ने ट्रॉफी को अपने नाम किया. वहीं, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिमी चक्रवर्ती ने जीता. नीचे देखें विनर्स की लिस्ट

देखें ओटीटी- पॉपुलर अवॉर्ड्स की लिस्ट

बेस्ट वेब सीरीज- गणशत्रु (Ganoshotru)
बेस्ट एक्टर- अनिर्बान चक्रवर्ती (पुरो पूरी एकन) और ऋत्विक चक्रवर्ती (एडवोकेट अचिंता आइच -सीजन 2)
बेस्ट एक्ट्रेस- मिमी चक्रवर्ती (डायनी - Dainee
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- कौशिक सेन (जूली )
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस - बिदीप्ता चक्रवर्ती (रोकिनी भवन)

अवॉर्ड शो में कौन कौन हुआ शामिल?

बंगाली सिनेमा की पॉपुलर अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 में फिल्मी और टीवी दोनों जगत के कलाकार एक साथ नजर आए. इस अवॉर्ड नाइट के रेड कार्पेट पर मिमी चक्रवर्ती ने ब्लू कलर की ड्रेस में जलवा दिखाया. उनके साथ साथ कई बड़े चेहरों ने अवॉर्ड नाइट में अपने अंदाज से फैंस को खुश करते नजर आए. एक्टर्स के साथ साथ निर्देशक और संगीतकार भी इस अवॉर्ड शो में दिखे. इसके अलावा अवॉर्ड शो में कई शानदार परफॉर्मेंस और दिल जीतने वाले पल देखने को मिले. जिन्होंने फैंस का ध्यान खींच लिया. यह शो न केवल बंगाली सिनेमा की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है, बल्कि यह उन कलाकारों को भी मंच प्रदान करता है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
