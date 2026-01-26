ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: प्रोसेनजीत से जया एहसान तक... क्रिटिक्स की नजरों में चमके ये स्टार्स...

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: प्रोसेनजीत से जया एहसान तक... क्रिटिक्स की नजरों में चमके ये स्टार्स, देखें नॉमिनेशन लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 Nomination List: जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में उन कलाकारों को जगह मिली है जो क्रिटिक्स की पसंद बन पाई है.

By: Kavita  |  Published: January 26, 2026 2:27 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: प्रोसेनजीत से जया एहसान तक... क्रिटिक्स की नजरों में चमके ये स्टार्स, देखें नॉमिनेशन लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 Nomination List: जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल का एक पॉपुलर अवॉर्ड शो है, जिसमें हर साल कई स्टार्स को सम्मानित किया जाता है. साल 2026 में भी धमाकेदार अंदाज में ये अवॉर्ड नाइट होगी और इसकी तैयारियां जोरो शोरो से शुरू हो गई है. इस बीच अब अवॉर्ड शो से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 के लिए नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में उन कलाकारों को जोड़ा गया है, जिन्होंने पूरे साल अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ शानदरा कहानी और दिल को छू लेने वाले अभिनय से फैंस का दिल और भरोसा दोनों जीता है. इस लिस्ट में कई दिग्गज कलाकारों के साथ साथ उन नए कलाकरों को भी जगह मिली है, जिन्होंने सबसे पहले क्रिटिक्स का दिल जीता है.

इस अवॉर्ड के हकदारों को चुनने के लिए एक प्रक्रिया का फॉलो किया गया है, जिसमें नॉमिनेशन में हिट फिल्म, टॉपिक और साहसिक अभिनय जैसी चीजें हैं. जिन लोगों ने दर्शकों और आलोचकों दोनों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है. उन्हें ही इस बार मौका दिया गया है. आइए आपको जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की नॉमिनेशन लिस्ट दिखाते हैं.

TRENDING NOW

बेस्ट एक्टर फीमेल (क्रिटिक्स की पसंद)

अनन्या चटर्जी- शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई
अनुमेघा बनर्जी - पोक्खिराजेर डिम
अपर्णा सेन - ई रात तोमर अमर
जया अहसन - देवी चौधरानी (सरबंती और प्रोसेनजीत अभिनीत 2025 फिल्म)
राखी गुलजार- अमर बॉस
सरबंती चटर्जी - देवी चौधरानी
सुभाश्री गांगुली - गृहप्रवेश

बेस्ट एक्टर मेल (क्रिटिक्स की नजरों में)

अनिर्बान भट्टाचार्य - पोक्खिराजेर दिम
विक्रम चटर्जी - रास: हरिये जावा बांग्लादेश
गोलपो दिब्यज्योति दत्ता - 'लहो गौरांगेर नाम रे
कौशिक सेन - शरथोपोर
परमब्रत चटर्जी - शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई
प्रोसेनजीत चटर्जी - देवी चौधरानी
ऋत्विक चक्रवर्ती - मृगया: द हंट (2025)

बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स की नजरों में)

बिनोदिनी (रुक्मिणी मैत्रा, कौशिक गांगुली और राहुल बोस स्टारर फिल्म)
देवी चौधरानी (2025 फिल्म)
लोह गौरांगेर नाम रे
पुतुल नाचेर इतिकथा
मृगया: द हंट (2025)
ओंको की कोठिन
पोक्खिराजेर डिम
शोत्यी बोले शोत्यि किछू नेई

बेस्ट सपोर्टिव एक्टर (मेल)

अमित साहा - ललित कला अकादमी
अनिर्बान भट्टाचार्य - रघु डकैत
अंकुश हाजरा - रक्तबीज 2
ब्रत्य बसु - लहो गौरांगेर नाम रे
कौशिक गांगुली - गृहप्रवेश
मिथुन चक्रवर्ती - प्रोजापोटी 2
रंजीत मल्लिक - शरथोपोर
रुद्रनील घोष - धूमकेतु
शाश्वत चटर्जी - द एकेन बनारस ई विभीषिका
श्यामल चक्रवर्ती - पोक्खिराजेर दिम

बेस्ट सपोर्टिव एक्टर (फीमेल)

अनुशुआ मजूमदार - रास: हरिए जावा बांग्ला डर गोलपो
अपराजिता आध्या - प्रॉजापोती 2
बिब्रीती चक्रवर्ती - देवी चौधरानी
दीपानविता नाथ - ओंको की कोठिन
ईशा साहा - द एकेन: बनारस ए बिभिशिका
कौशानी मुखर्जी - रक्तबीज 2
प्रियंका सरकार - मृगया: द हंट (2025)
सोहिनी सरकार - रघु डकैत
सोहिनी सेनगुप्ता - गृहप्रवेश

बेस्ट एक्टर मेल (फिल्म)

अबीर चटर्जी - रक्तबीज 2
अनिर्बान चक्रवर्ती - द एकेन: बनारस ए बिभिशिका
अंजन दत्त - ई रात तोमर
अमर देव - धूमकेतु / प्रॉजापोटी 2 / रघु डकैत
जीतू कमल - गृहप्रवेश
कौशिक गांगुली - शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई
प्रोसेनजीत चटर्जी - देवी चौधरानी
ऋत्विक चक्रवर्ती - मृगया: द हंट
शिबोप्रसाद मुखर्जी - आमार बॉस

बेस्ट डायरेक्टर (फिल्म)

अन्नपूर्णा बसु - शरथोपोर
ध्रुबो बनर्जी - रघु डकैत
कौशिक गांगुली - धूमकेतु
इंद्रदीप दासगुप्ता - गृहप्रवेश
नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी - अमर बॉस
परमब्रत चट्टोपाध्याय - ई रात तोमर अमर
अविजीत सेन - प्रॉजापोटी 2
सौरव पालोधी - ओंको की कोठिन
सृजित मुखर्जी - शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई
सुभ्रजीत मित्रा - देवी चौधरानी

बेस्ट फिल्म

आमार बॉस
धूमकेतु
ई रात तोमर अमर
गृहप्रवेश
ओंको की कोठिन
प्रॉजापोटी 2
रघु डकैत
शरथोपोर
द एकेन: बनारस ए बिभिशिका
शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई
पोक्खिराजेर डिम
बिनोदिनी

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 के बारे में जानें

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 एक खास इवेंट नाइट है, जिसमें सिनेमा से जुड़े लोगों को सम्मान दिया जाता है. इस दिन बंगाली सिनेमा को एक कदम आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले लोगों को याद किया जाता है और उसमें सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को सम्मानित किया जाता है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Ananya Chatterjee Bollywood Gossip Bollywood News Kaushik Ganguly