Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: किसने जीता बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड? कांटे की टक्कर के बाद नाम का हुआ ऐलान

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल की विनर लिस्ट सामने आ गई है. इस बार मूवीज ने बेस्ट फिल्म की ट्रॉफी जीती है. आइए आपको नाम बताते हैं.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित और क्रिएटव अवॉर्ड शो है, जिसमें इस साल बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस जैसी कुल 48 कैटेगरी के साथ कलाकारों को सम्मानित गया है. इस बीच बेस्ट फिल्म का ऐलान भी हो गया है, जिसका इंतजार फैंस दिल धामकर कर रहे थे. इस साल बेस्ट फिल्म के लिए कुल 9 फिल्मों के बीच टक्कर हुई, जिसमें से दो फिल्म ने इस अवॉर्ड को अपने नाम कर लिया. आइए आपको वो नाम बताते हैं.

इन दो फिल्मों ने जीता अवॉर्ड

इस साल बेस्ट फिल्म की कैटेगरी का रिजल्ट टाई हुआ है. दो फिल्मों के खाते में ये अवॉर्ड गया है, जिसमें पहला नाम ओंको की कोथिन है और दूसरा नाम द एकेन: बनारस ए बिभीषिका है. इन दोनों ही फिल्मों ने बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड अपने नाम करके फैंस को खुश किया.

बेस्ट फिल्म कैटेगरी के नॉमिनीज हुई थीं ये फिल्में

आमार बॉस (Aamar Boss): नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म से राखी गुलजार ने कमबैक किया है. वह लगभग दो दशक बाद बंगाली सिनेमा में वापिस आई हैं. फिल्म में शिबोप्रसाद और श्राबंती चटर्जी भी लीड रोल में दिखे. वहीं सौरासेनी मैत्रा, ऐश्वर्या सेन, श्रुति दास और गौरव चटर्जी सपोर्टिंग रोल में हैं.

धूमकेतु (Dhumketu): कौशिक गांगुली द्वारा लिखी और डायरेक्टर की गई इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली लीड रोल में हैं. यह कहानी 'भानु' नाम के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे लोग मरा हुआ मान लेते हैं, लेकिन वह अचानक वापस लौट आता है.

एई रात तोमार आमार (Ei Raat Tomar Amar): परमब्रत चटर्जी के निर्देशन में बनी यह एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है. इसमें अंजन दत्त और अपर्णा सेन जैसे दिग्गज कलाकार हैं, जो रिश्तों की पेचीदगियं और जिंदगी की कड़वी सच्चाई को पर्दे पर उतारते हैं.

गृहप्रवेश (Grihoprabesh): यह एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा है, जिसे इंद्रदीप दासगुप्ता ने बनाया है. फिल्म में कौशिक गांगुली, सुभाश्री गांगुली और जीतू कमल लीड रोल में नजर आए हैं.

ओंको की कोथिन (Onko Ki Kothin): इस फिल्म की कहानी एक बस्ती के तीन बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बड़े सपने देखते हैं. लेकिन जब उनमें से एक के पिता बीमार पड़ते हैं, तो वो उनकी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चुरा लेते हैं. यह फिल्म अपनों के लिए की गई मासूम कोशिशों को दिखात है.

प्रोजापोती 2 (Projapoti): यह एक बंगाली परिवार और उनके रेस्टोरेंट की कहानी है. जिसमें एक ऐसे परिवार की कहानी और रिश्तों के दिखाया गया है, जिसमें त्योहार के बहाने जब घर की अलग-अलग पीढ़ियां एक साथ आती हैं, तो रिश्तों के मायने बदल जाते हैं.

रघु डकैत (Raghu Dakat): ध्रुबो बनर्जी के डायरेक्शन में बनी यह एक लोक कथा पर आधारित एक्शन फिल्म है. सुपरस्टार देव इसमें 18वीं शताब्दी के एक ऐसे बागी के रोल में हैं, जो बाद में लोगों का नायक बन जाता है.

शरथोपोर (Sharthopor): डेब्यू डायरेक्टर अन्नापूर्णा बसु की यह फिल्म पुश्तैनी संपत्ति के विवाद के कारण दो भाई-बहनों के बीच पैदा हुई कड़वाहट और टूटे हुए रिश्तों पर आधारित है.

द एकेन: बनारस ई बिभीषिका (The Eken : Benaras E Bibhishika): एकेन बाबू फ्रैंचाइजी की यह तीसरी फिल्म सुजन दासगुप्ता के उपन्यास पर आधारित है. इसमें अनिर्बान चक्रवर्ती, सुहोत्रो मुखर्जी और सोमक घोष अपनी पुरानी रोल्स में नजर आ रहे हैं.

