Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: इन्फ्लुएंसर Shamik Adhikary का दिखा जलवा, बेस्ट क्रिएटर का अवॉर्ड जीत खींचा ध्यान

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 में इस साल के सबसे स्पेशल कैटेगरी के विनर का ऐलान हो गया है. इस बार अवॉर्ड नाइट में बेस्ट इन्फ्लुएंसर को जोड़ा गया, जिसका खुलासा हो गया है.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कोलकाता में आयोजित जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 में कई बड़े बडे़ स्टार्स के बीच एक डिजीटल क्रिएटर का जलवा देखने के लिए मिला. जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की अवॉर्ड नाइट में इस बार 48 कैटेगरी में कलाकारों को सम्मानित किया गया और इस दौरान मेकर्स ने इन्फ्लुएंसर को भी इस मंच पर जगह दी. इस बार बेस्ट इन्फ्लुएंसर की एक कैटेगरी निकाली, जिसके विनर का नाम अनाउंस हो गया है. Shamik Adhikary ने इस अवॉर्ड को अपने नाम किया है. इस अवॉर्ड की मदद से Shamik Adhikary को डिजिटल की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान मिली है.

इस डिजिटल क्रिएटर ने जीती ये ट्रॉफी

आज के समय में सोशल मीडिया पर अनगिनत इन्फ्लुएंसर है, लेकिन Shamik Adhikary ने बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवॉर्ड जीतकर हर किसी को बोलती बंद कर दी. इंस्टाग्राम पर Shamik Adhikar के 3 लाख 85 हजार फॉलोअर्स है और यूट्यूबर पर भी Shamik Adhikar की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. Shamik Adhikar इंस्टाग्राम पर फनी वीडियोज बनाने के लिए जाने जाते हैं. वह अधिकतर मां और बेटे पर वीडियो बनाते हैं.

इन 10 कंटेंट क्रिएटर के बीच हुई टक्कर

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड में बेस्ट इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में 10 डिजिटल क्रिएटर के नाम समने आए थे. इस लिस्ट में आइवी घोष, मुकुल कुमार जना, निरंजन मंडल, प्रणब पॉल, प्रीति सरकार, सैकत डे, शमिक अधिकारी, सिंगिनी चौधरी, उन्मेष गांगुली और उषा शामिल थे और इन सबके को शमिक अधिकारी ने मात दी और इस ट्रॉफी को अपने नाम किया.

देखें ओटीटी- पॉपुलर अवॉर्ड्स की लिस्ट

बेस्ट वेब सीरीज- गणशत्रु (Ganoshotru)

बेस्ट एक्टर- अनिर्बान चक्रवर्ती (पुरो पूरी एकन) और ऋत्विक चक्रवर्ती (एडवोकेट अचिंता आइच -सीजन 2)

बेस्ट एक्ट्रेस- मिमी चक्रवर्ती (डायनी - Dainee

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- कौशिक सेन (जूली )

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस - बिदीप्ता चक्रवर्ती (रोकिनी भवन)

कब टेलीकास्ट होगा ये शो

बता दें कि बंगाली सिनेमा के लवर्स के लिए जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की अवॉर्ड नाइट में काफी कुछ खास हुआ है, जो टीवी पर 8 फरवरी की शाम 5.30 बजे शुरू हो जाएगा. इस बार एक से एक दिक्कज कलाकार रेड कारपेट पर अपने हुस्न से जलवा दिखाते हुए नजर आए हैं, जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा. वहीं, 7 बजे टीवी पर ये शो ऑन एयर हो जाएगा.

