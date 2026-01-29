ENG हिन्दी
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: इस हसीना ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड, इन 8 को दी करारी मात, देखें लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो के विनर का ऐलान हो गया है. इस बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड किसे मिला है? आइए आपको बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: January 29, 2026 11:57 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: इस हसीना ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड, इन 8 को दी करारी मात, देखें लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा जगत में जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 काफी प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो में से एक है, जिसमें सिर्फ फिल्मी जगत के कलाकार ही नहीं बल्कि टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्स के स्टार्स भी एक साथ आते हैं. इस बार अवॉर्ड शो में 48 कैटेगरी में अलग अलग कलाकारों को अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस भी शामिल है. बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 10 हसीनाओं में कांटे की टक्कर हुई, जिसमें से विनर के नाम से पर्दा उठ गया है. आइए आपको बिना इंतजार करवाते हुए बेस्ट एक्ट्रेस का नाम बता देते हैं.

इन 9 को हराकर बेस्ट एक्ट्रेस बनीं

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 में इस बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए एक साथ 10 हसीनाओं के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें सुभाश्री गांगुली ने ट्रॉफी अपने नाम की. सुभाश्री को फिल्म गृहप्रवेश के लिए नॉमिनेट किया गया था. उनके अलावा इस अवॉर्ड के लिए सुभाश्री गांगुली (फिल्म- गृहप्रवेश), श्राबंती चटर्जी (फिल्म- देवी चौधरानी), मिमी चक्रवर्ती (फिल्म- रक्तबीज 2), कोयल मल्लिक (फिल्म- एकति खुनीर संधाने), कोएल मलिक (फिल्म- शरथोपोर), कौशानी मुखर्जी (फिल्म-किलबिल सोसायटी), इधिका पॉल (फिल्म- रघु डकैत) रितुपर्णा सेनगुप्ता (फिल्म- पुरतावन), रुक्मिणी मैत्रा (फिल्म- बिनोदिनी) नॉमिनेट हुई थीं.

ये हुए बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट

इस अवॉर्ड नाइट में जिस तरह बेस्ट एक्ट्रेस पर सबकी निगाहें थीं उसी तरह बेस्ट एक्टर भी चर्चा में रहा. बेस्ट एक्टर के लिए कुल 9 एक्टर्स नॉमिनेट हुए, जिसमें अबीर चटर्जी (फिल्म- रक्तबीज 2), अनिर्बान चक्रवर्ती (फिल्म- द एकेन: बनारस ए बिभिशिका), अंजन दत्त (फिल्म- ई रात तोमर), अमर देव (फिल्म- धूमकेतु / प्रॉजापोटी 2 / रघु डकैत), जीतू कमल (फिल्म- गृहप्रवेश), कौशिक गांगुली (फिल्म- शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई), प्रोसेनजीत चटर्जी (फिल्म- देवी चौधरानी), ऋत्विक चक्रवर्ती (फिल्म- मृगया: द हंट) और शिबोप्रसाद मुखर्जी (फिल्म- आमार बॉस) बने हुए थे.

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 के बारे में जानें

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 एक खास इवेंट नाइट है, जिसमें सिनेमा से जुड़े लोगों को सम्मान दिया जाता है. इस दिन बंगाली सिनेमा को एक कदम आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले लोगों को याद किया जाता है और उसमें सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को सम्मानित किया जाता है.

