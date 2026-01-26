ENG हिन्दी
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा का असली 'शेर' कौन? ये हैं साल की सबसे बेहतरीन फिल्म, देखें नॉमिनेशन लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 बंगाली सिनेमा और क्रिएटिव टैलेंट का सबसे बड़ा जश्न है. इस अवॉर्ड शो के 'बेस्ट फिल्म' की कैटेगरी में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं, इसकी लिस्ट सामने आ गई है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 26, 2026 11:58 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल के सिनेमा और क्रिएटिव टैलेंट का सबसे बड़ा जश्न है. यह अवॉर्ड शो बंगाली मनोरंजन जगत की हमेशा बदलती और आगे बढ़ती दुनिया को एक खास सलाम है. जी 24 घंटा और स्ट्रेटलाइन वर्ल्डवाइड की यह साझेदारी सिर्फ एक अवॉर्ड फंक्शन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मंच है जहां उन सभी लोगों को सम्मानित किया जाता है, जो फिल्म, OTT टीवी और डिजिटल वर्ल्ड को अपनी सोच और मेहनत से सजाते हैं. इस पूरी कोशिश का मकसद बंगाली कहानियों के पीछे छिपे जुनून और कलाकारों के हुनर को दुनिया के सामने लाना है.

अगर आप भी बंगाली सिनेमा लवर्स हैं और इस अवॉर्ड शो का इंतजार कर रहे थे तो, ये खबर आपके लिए ही है. बता दें कि, इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी गई है. जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो की 'बेस्ट फिल्म' कैटेगरी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं लिस्ट में कौन सी फिल्में शामिल हैं.

बेस्ट फिल्म कैटेगरी के नॉमिनीज में शामिल हैं ये फिल्में

आमार बॉस (Aamar Boss): नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की सबसे बड़ी चर्चा राखी गुलजार हैं. राशी जी ने करीब दो दशक बाद बंगाली सिनेमा में वापसी की है. फिल्म में शिबोप्रसाद और श्राबंती चटर्जी भी लीड रोल में हैं. वहीं सौरासेनी मैत्रा, ऐश्वर्या सेन, श्रुति दास और गौरव चटर्जी सपोर्टिंग रोल में हैं.

धूमकेतु (Dhumketu): कौशिक गांगुली द्वारा लिखी और डायरेक्टर की गई इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली लीड रोल में हैं. यह कहानी 'भानु' नाम के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे लोग मरा हुआ मान लेते हैं, लेकिन वह अचानक वापस लौट आता है.

एई रात तोमार आमार (Ei Raat Tomar Amar): परमब्रत चटर्जी के निर्देशन में बनी यह एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है. इसमें अंजन दत्त और अपर्णा सेन जैसे दिग्गज कलाकार हैं, जो रिश्तों की पेचीदगियं और जिंदगी की कड़वी सच्चाई को पर्दे पर उतारते हैं.

गृहप्रवेश (Grihoprabesh): यह एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा है, जिसे इंद्रदीप दासगुप्ता ने बनाया है. फिल्म में कौशिक गांगुली, सुभाश्री गांगुली और जीतू कमल लीड रोल में नजर आए हैं.

ओंको की कोथिन (Onko Ki Kothin): इस फिल्म की कहानी एक बस्ती के तीन बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बड़े सपने देखते हैं. लेकिन जब उनमें से एक के पिता बीमार पड़ते हैं, तो वो उनकी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चुरा लेते हैं. यह फिल्म अपनों के लिए की गई मासूम कोशिशों को दिखात है.

प्रोजापोती 2 (Projapoti): यह एक बंगाली परिवार और उनके रेस्टोरेंट की कहानी है. जिसमें एक ऐसे परिवार की कहानी और रिश्तों के दिखाया गया है, जिसमें त्योहार के बहाने जब घर की अलग-अलग पीढ़ियां एक साथ आती हैं, तो रिश्तों के मायने बदल जाते हैं.

रघु डकैत (Raghu Dakat): ध्रुबो बनर्जी के डायरेक्शन में बनी यह एक लोक कथा पर आधारित एक्शन फिल्म है. सुपरस्टार देव इसमें 18वीं शताब्दी के एक ऐसे बागी के रोल में हैं, जो बाद में लोगों का नायक बन जाता है.

शरथोपोर (Sharthopor): डेब्यू डायरेक्टर अन्नापूर्णा बसु की यह फिल्म पुश्तैनी संपत्ति के विवाद के कारण दो भाई-बहनों के बीच पैदा हुई कड़वाहट और टूटे हुए रिश्तों पर आधारित है.

द एकेन: बनारस ई बिभीषिका (The Eken : Benaras E Bibhishika): एकेन बाबू फ्रैंचाइजी की यह तीसरी फिल्म सुजन दासगुप्ता के उपन्यास पर आधारित है. इसमें अनिर्बान चक्रवर्ती, सुहोत्रो मुखर्जी और सोमक घोष अपनी पुरानी रोल्स में नजर आ रहे हैं.

