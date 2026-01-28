Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: किस एक्ट्रेस ने जीता क्रिटिक्स का दिल? कौन उठाएगा ट्रॉफी? इन 7 हसीनाओं के बीच कांटे की टक्कर

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स की पसंद) में 7 हसीनाओं के नाम सामने आए हैं.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा के सबसे पॉपुलर अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल का काउंटडाउन शुरू हो गया है. ये शो जल्द ही टीवी पर आने वाला है लेकिन इससे पहले मेकर्स की तरफ से ढेर सारी तैयारियां की जा रही हैं. नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें दो-चार नहीं बल्कि पूरी की पूरी 34 कैटेगरी को जोड़ा गया है. सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि इस बार बेस्ट एक्टर कौन होगा? तो कुछ लोग बेस्ट एक्ट्रेस का नाम भी जानना चाहते हैं. इस बार अवॉर्ड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में 7 एक्ट्रेसेस की टक्कर होने वाली है. आइए आपको उनके नाम बताते हैं.

कौन बनेंगी बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स की पसंद)

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल में बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स की पसंद) की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ गई है. इस बार सात एक्ट्रेसेस को नॉमिनेट किया गया है. इस लिस्ट में अनन्या चटर्जी, अनुमेघा बनर्जी, अपर्णा सेन, जया अहसन, राखी गुलजार समेत कई एक्ट्रेसेस के नाम है.

बेस्ट एक्टर फीमेल (क्रिटिक्स की पसंद)

अनन्या चटर्जी- शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई बंगाली सिनेमा की पॉपुलर फिल्मों में से एक है, जो पूरी तरह कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित है. इस फिल्म में अनन्या पांडे ने रूपा का रोल निभाया था और अपने किरदार में वह छा गई थी.

अनुमेघा बनर्जी - पोक्खिराजेर डिम साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसमें अनुमेघा बनर्जी के काम को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म में वह काफी पसंद की गई थी.

अपर्णा सेन - बंगाली सिनेमा में अपर्णा सेन पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, जो डायरेक्टर और स्क्रीनप्ले राइटर भी हैं. फिल्म ई रात तोमर अमर में अपर्णा सेन को काफी पसंद किया गया है.

जया अहसन - जया अहसन ने बंगाली सिनेमा में कई शानदार फिल्में दी हैं और इस बार उन्हें फिल्म देवी चौधरानी के लिए नॉमिनेट किया गया है. इस फिल्म में उनके साथ सरबंती और प्रोसेनजीत भी नजर आए थे.

राखी गुलजार- फिल्म अमर बॉस से राखी गुलजार ने धांसू कमबैक किया. फिल्म में उनके काम की काफी तारीफ की गई थी.

सरबंती चटर्जी - फिल्म देवी चौधरानी ने सरबंती चटर्जी के काम को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म में उन्होंने लीड रोल निभाया था.

सुभाश्री गांगुली - फिल्म गृहप्रवेश में सुभाश्री गांगुली ने अहम रोल निभाया था. इस फिल्म में उनके काम को काफी तारीफ मिली थी.

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 के बारे में जानें

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 एक खास इवेंट नाइट है, जिसमें सिनेमा से जुड़े लोगों को सम्मान दिया जाता है. इस दिन बंगाली सिनेमा को एक कदम आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले लोगों को याद किया जाता है और उसमें सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को सम्मानित किया जाता है

