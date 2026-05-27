Zee 24Taas Maharashtra Gaurav में मिला रितेश देशमुख को बड़ा सम्मान, गर्व से चौड़ा हुआ हर मराठा का सीना

Riteish Deshmukh gets award in Zee 24Taas Maharashtra Gaurav Awards: खबर आ रही है कि जी 24 आवॉर्ड महाराष्ट्र गौरव अवॉर्ड शो में बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

Zee 24Taas Maharashtra Gaurav में मिला रितेश देशमुख को बड़ा सम्मान

Riteish Deshmukh gets award in Zee 24Taas Maharashtra Gaurav Awards: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) इस समय अपनी फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) के दम पर बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं. जहां एक तरफ फिल्म 'राजा शिवाजी' नोट छापे में जुटी हुई है वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में रितेश देशमुख के नाम का डंका बज रहा है. हाल ये है कि लोग रितेश देशमुख की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. राजा शिवाजी बनकर रितेश देशमुख ने बवाल मचा दिया है. इसी बीच रितेश देशमुख को एक और सम्मान मिल गया है. कुछ समय पहले ही जी चौबीसतास महाराष्ट्र गौरव अवॉर्ड 2026 (Zee 24Taas Maharashtra Gaurav Awards 2026) का आयोजन किया गया है. इस अवॉर्ड शो में रितेश देशमुख भी पूरी आन बन शान के साथ पहुंचे थे. इस समारोह में रितेश देशमुख को ये सम्मान कला और मनोरंजन के जगत में योगदान के लिए दिया गया है. ये सम्मान रितेश देशमुख को खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने दिया है. महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस से सम्मान हासिल करते ही रितेश देशमुख खुशी के मारे फूले नहीं समाए.

देवेन्द्र फडणवीस के सामने इमोशनल हुए रितेश देशमुख

पुरुस्कार हासिल करते ही रितेश देशमुख ने सबसे पहले अपने फैंस, सीएम और जी चौबीसतास का शुक्रिया अदा किया. इस दौरान रितेश देशमुख ने कहा कि राजा शिवाजी फिल्म ने उनकी जिंदगी बदलकर रख दी. रितेश देशमुख ने बताया कि राजा शिवाजी को बनाने से पहले उन्होंने सीएम देवेन्द्र फडणवीस को इस बारे में बताया था. तब रितेश देशमुख ने कहा था कि ये फिल्म मराठा ही नहीं बल्कि हिंदू सिनेमा के लिए भी माइलस्टोन साबित होने वाली है.

रितेश देशमुख ने शेयर की ये वीडियो

जी चौबीसतास महाराष्ट्र गौरव अवॉर्ड 2026 में सम्मान मिलने के बाद रितेश देशमुख ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में रितेश देशमुख ने दिखाया है कि कैसे जी चौबीसतास महाराष्ट्र गौरव अवॉर्ड 2026 में समय बिताया. सबसे पहले रितेश देशमुख ने महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस से मुलाकात की. जिसके बाद देवेन्द्र फडणवीस ने राजा शिवाजी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान रितेश देशमुख भी वहां मौजूद थे.

झूम उठे रितेश देशमुख के फैंस

जैसे ही फैंस को पता चला कि रितेश देशमुख को सम्मान मिला है वैसे ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लोग लगातार रितेश देशमुख को बधाई दे रहे हैं. फैंस कह रहे हैं कि रितेश देशमुख मराठा की आन-शान-बान हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…