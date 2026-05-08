ZEE Bhojpuri Samman 2026: 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' के लिए सजी पटना की शाम, ये दिग्गज सितारें बिखेरेंगे जलवा

ZEE Bhojpuri Samman 2026: पटना में 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का ग्रैंड आयोजन हो रहा है, जहां रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे दिग्गजों का जमावड़ा लगा है. इन नायकों को सम्मानित कर भोजपुरी संस्कृति का परचम लहराया जा रहा है.

जी भोजपुरी सम्मान 2026

भोजपुरी बोलने और सुनने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है. बिहार की राजधानी पटना आज सितारों की चमक से जगमगा रही है. 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' को जी मीडिया (Zee Media) अपने चैनलों जी बिहार झारखंड और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जरिए बड़े धूमधाम से मना रहा है. 8 मई 2026 यानी आज की ये शाम सिर्फ अवॉर्ड बांटने के लिए नहीं है, बल्कि ये भोजपुरी मिट्टी की मिठास, यहां की कला और हमारे गौरव का जश्न है.

मंच पर सितारों की फौज

पटना के 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' प्रोग्राम में जब भोजपुरी सिनेमा के भीष्म पितामह कुणाल सिंह के साथ रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' एक साथ मंच पर आएंगे, तो नजारा देखने लायक होगा. ये तीनों नाम भोजपुरी की पहचान बन चुके हैं. इनके साथ ही यश मिश्रा, अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे जैसे बड़े कलाकार भी इस महफिल की रौनक बढ़ा रहे हैं. स्मृति सिन्हा, मोनालिसा और नीलम गिरी की मौजूदगी ने इस शाम को और भी ज्यादा ग्लैमरस बना दिया है.

समाज के असली हीरोज को मिलेगा सम्मान

इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात ये है कि यहां रील लाइफ के हीरोज के साथ रीयल लाइफ के हीरोज को भी सम्मान दिया जा रहा है. मनोरंजन के साथ-साथ साहित्य, कला, और समाज सेवा में बड़ा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा. स्वर कोकिला स्व. शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा, 'किसान चाची' के नाम से मशहूर पद्मश्री राजकुमारी देवी और मधुबनी पेंटिंग की जान दुलारी देवी भी यहां मौजूद रहेंगे.

भोजपुरी के मशहूर कवि मनोज भावुक, शिक्षा की दुनिया के बड़े नाम गुरु रहमान और महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के परिवार के सदस्य भी इस शाम का हिस्सा बन रहे हैं. भिखारी ठाकुर के परपोते सुशील ठाकुर की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को पुरखों की विरासत से जोड़ दिया है.

राज्यपाल बढ़ाएंगे शोभा

प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन शिरकत कर रहे हैं. उनका यहां आना ये बताता है कि भोजपुरी भाषा और इसकी संस्कृति अब सिर्फ गांव-देहात तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने दुनिया भर में अपना लोहा मनवा लिया है.

शिल्पी राघवानी, माही श्रीवास्तव, और अंकुश राजा जैसे युवा कलाकार अपनी परफॉरमेंस से जोश भरेंगे, वहीं इंदु सोनाली और निशा उपाध्याय की सुरीली आवाज से लोगों को दीवाना बनाएंगी. कुल मिलाकर कहें तो आज पटना में होने वाला ये आयोजन यूपी और बिहार की मिट्टी की खुशबू को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.