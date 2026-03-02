ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Zee Cine Awards: बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड जीतने पर नेटिजन्स के निशाने पर क्यों आई Kriti Sanon? नाराज लो...

Zee Cine Awards: बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड जीतने पर नेटिजन्स के निशाने पर क्यों आई Kriti Sanon? नाराज लोगों ने उठाए ये सावल

Zee Cine Awards: 1 मार्च 2026, रविवार को आयोजित जी सिने अवार्ड्स 2026 में कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला. हालांकि, एक्ट्रेस की इस जीत से कुछ नेटिजन्स खुश नहीं हैं और एक्ट्रेस के इस अवार्ड पर सवाल उठा रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 2, 2026 6:15 PM IST

Zee Cine Awards: बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड जीतने पर नेटिजन्स के निशाने पर क्यों आई Kriti Sanon? नाराज लोगों ने उठाए ये सावल
कृति सेनन को अवॉर्ड मिलने पर नाराज हुए नेटिजन्स

Zee Cine Awards: मारुति सुजुकी प्रस्तुत 24वें जी सिने अवॉर्ड्स (Zee Cine Awards) से साल 2026 के अवॉर्ड शो की शुरुआत हो चुकी है. 1 मार्च 2026 को मशहूर 'जी सिने अवॉर्ड्स' (Zee Cine Awards 2026) का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुडकी तमाम हस्तियों को अलग-अलग कैटेगरी के पुरस्कारों से नवाजा गया. वहीं इस अवॉर्ड शो में कृति सेनन (Kriti Sanon) को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पुरस्कार मिला, लेकिन नेटिजन्स एक्ट्रेस की इस उपलब्धि पर खुश होने की बजाय उनकी जीत पर सवाल खड़े करने लगे.

Also Read
Zee Cine Awards: जैकलीन फर्नांडिस ने टायर ड्रेस में मारी एंट्री, रेड कारपेट पर अवनीत कौर ने गिराईं बिजलियां

Kriti Sanon को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार

1 मार्च 2026, रविवार को आयोजित 'जी सिनेमा अवार्ड्स 2026' (Zee Cine Awards Kriti Sanon) में कृति सेनन को उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'तेरे इश्क में' में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए 'बेस्ट एक्ट्रेस' का अवॉर्ड दिया गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही सामने आया नेटिजन्स ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल उठाने लगे. लोगों का मानना है कि, फिल्म 'हक' (Huq) के लिए यामी गौतम (Yami Gautam) या 'इमरजेंसी' के लिए कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इस अवॉर्ड की असली हकदार थीं.

Also Read
लंदन की सड़कों पर कबीर बहिया के हाथों में हाथ डाले घूमते दिखीं कृति सेनन, वीडियो हुआ वायरल

नाराज नेटिजन्स ने कही ये बातें

कृति सेनन (Kriti Sanon Viral Video) का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्हें 'बेस्ट एक्ट्रेस' का अवार्ड लेते हुए देखा जा सकता है, लेकिन कृति की इस जीत नेटिजन्स के बीच नई बहस छिड़ चुकी है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'कंगना और यामी को छोड़कर कृति को...? खैर, ठीक है, शायद दोनों अवॉर्ड फंक्शन में नहीं आईं, तो जो आया उसे अवॉर्ड मिल गया. वैसे कृति भी अच्छी थीं.' दूसरे ने लिखा, 'फिल्म 'हक' के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस मिलना चाहिए था.' वहीं एक शख्स ने कहा, 'मुझे कृति बहुत पसंद हैं, लेकिन यह अवॉर्ड उनके लिए नहीं था. फिल्म देखते समय मैं उनसे काफी चिढ़ रहा था. यामी गौतम या फिर कंगना और तृप्ति डिमरी को यह जीतना चाहिए था.'

Also Read
'कृति सेनन का बंदा क्यूट है', कबीर बहिया ने एक्ट्रेस संग शेयर की तस्वीरें, रिश्ता पक्का मानकर चल रहे फैंस!

'नेशनल अवॉर्ड डिजर्व करती हैं यामी गौतम'

गौरतलब है कि, 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'तेरे इश्क में' के लिए कृति की खूब तारीफ हुई थी उनकी एक्टिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी को लेकर खूब सराहा गया था, लेकिन क्रिटिक्स और दर्शकों ने 'हक' में यामी और 'इमरजेंसी' में कंगना के काम को कहीं ज्यादा सराहा था. असल में जब 'हक' रिलीज हुई थी, तब भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था कि, यामी को इसके लिए नेशनल अवॉर्ड डिजर्व करती हैं.

Kriti sanon wins Zee Cine Awards for Best Actress for her performance in Tere Ishq Mein
by
u/Hungry_Business592 in
BollyBlindsNGossip

इन फिल्मों में नजर आएंगी Kriti Sanon

हालांकि, अगर कृति सेनन के वर्कफ्रंट के बारे में बात करें तो, उनके पास फिलहाल एक ही बड़ी फिल्म है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है. बता दें कि, वो 'कॉकटेल 2' में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी होंगे. यह फिल्म इसी साल रिलीज होनी है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल डेट तय नहीं हुई है. इसके अलावा खबरें थीं कि वे रणवीर सिंह के साथ फिल्म 'डॉन 3' में दिखेंगी, लेकिन फिलहाल वो फिल्म ठंडे बस्ते में जा चुकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News Kangana Ranaut Kriti Sanon Yami Gautam