ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Zee Samvad Real Heroes Award 2026: अदा शर्मा को मिला कौन सा अवार्ड? नानी की साड़ी पहनकर एक्ट्रेस ने ...

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: अदा शर्मा को मिला कौन सा अवार्ड? नानी की साड़ी पहनकर एक्ट्रेस ने जीता दिल

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: जी संवाद रियल हीरो अवार्ड 2026 के मंच पर अदा शर्मा को सम्मानित किया गया. अदा शर्मा ने इस मौके पर अपने करियर के बारे में खुलकर बात की.

By: Kavita  |  Published: February 6, 2026 5:08 PM IST

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: अदा शर्मा को मिला कौन सा अवार्ड? नानी की साड़ी पहनकर एक्ट्रेस ने जीता दिल

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी की है और इसी वजह से उन्हें रील नहीं बल्कि रियल हीरो का दर्जा दिया गया है. जी मीडिया की तरफ से ऐसे ही कलाकारों को सम्मानित किया गया. इसके लिए जी संवाद रियल हीरो अवार्ड 2026 के मंच पर कई कलाकारों को बुलाया गया. इस अवार्ड शो में द केरल स्टोरी की एक्ट्रेस अदा शर्मा को भी सम्मानित किया गया. अदा शर्मा को ब्रेकथू टैलेंट ऑफ दा ईयर (Breakthrough Talent of the Year) अवार्ड से नवाजा गया. इस मौके पर एक्ट्रेस के लिए पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी.

Also Read
इस एक्ट्रेस का फोन नंबर अश्लील साइट पर किया गया था लीक, बिना कपड़ों की तस्वीरों...

अदा शर्मा ने अपनी डेब्यू फिल्म पर कही खास बात

जी संवाद रियल हीरो अवार्ड 2026 (Zee Samvad Real Heroes Award 2026) के मंच पर अदा शर्मा ने अपनी पहली फिल्म से लेकर ड्रेसिंग सेंस पर बात की. उन्होंने अपने डेब्यू फिल्म के बारे में बात करते हुए अदा शर्मा ने कहा कि मेरी जर्नी 100 साल से भी ज्यादा की है. मेरी पहली फिल्म 1920 थी, जो एक हॉरर फिल्म रही. उसे जोड़ते हुए आज साल 2026 में मेरी जर्नी 106 साल की हो गई है. ये किसी और एक्टर के साथ बॉलीवुड में नहीं हुआ होगा. बता दें कि अदा की फिल्म में साल 1920 की एक हॉरर कहानी दिखाई गई थी. इसके बाद अदा शर्मा ने केरल स्टोरी के बारे में बात की और कहा कि हमें लगा कि फिल्म बैन हो रही है. एक दिन पहले तक पता नहीं था कि रिलीज हो रही है या नहीं.

Also Read
15 करोड़ की फिल्म ने कमाए 200 करोड़, कौन है ये बॉलीवुड की चामुंडेश्वरी अय्यर जो बन चुकी टॉप एक्ट्रेस?

TRENDING NOW

द केरल स्टोरी की बंपर कमाई पर अदा शर्मा का रिएक्शन

अदा शर्मा ने फिल्म द केरल स्टोरी के प्रभाव के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इतना पता था कि इस फिल्म को हम लोग बहुत ही छोटे लेवल पर बना रहे थे. हमें तो डायरेक्टर ने ये कहा था कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं ये भी नहीं पता. क्योंकि मुद्दा आतंकवाद का है और ये मुद्दा दुनिया का है. इसी वजह से इस फिल्म को सीधा इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाने की प्लानिंग रो रही थी. अदा शर्मा ने इस मौके पर फैशन पर भी बात की और बताया कि वह इस इवेंट में भी अपनी नानी की सालों पुरानी साड़ी पहनकर आई हैं और वह कई बार ऐसा कर चुकी हैं.

कितनी थी द केरल स्टोरी की कमाई

बता दें कि अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी साल 2023 में रिलीज हुई थी, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी. इस फिल्म को मेकर्स ने सिर्फ 20 करोड़ में बनाया था और इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी. इस फिल्म में मेकर्स ने केरल के लव जेहाद के मुद्दे को उठाकर बवाल खड़ा कर दिया था. फिल्म को लोगों का भर-भरकर प्यार मिला. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
एक्टिंग की ऐसी दीवानगी की छोड़ दी पढ़ाई, पहली मूवी से बन गईं स्टार, कौन है ये एक्ट्रेस जिसने खूब कमाया नाम?

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Adah Sharma Bollywood News Entertainment News