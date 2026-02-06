ENG हिन्दी
Zee Samvad Real Heroes Award 2026: Anu Malik को मिला Patriotic Melody Maestro Of The Year अवॉर्ड

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: आज जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स के समारोह के दौरान बॉलीवुड के जानेमाने म्यूजिशियन अनु मलिक को Patriotic Melody Maestro Of The Year अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 6, 2026 1:41 PM IST

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: Anu Malik को मिला Patriotic Melody Maestro Of The Year अवॉर्ड

आज मुंबई में जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026 (Zee Samvad Real Heroes Award 2026) के समारोह का आयोजन किया गया है. इस इवेंट में देश के कईबड़े अभिनेता राजेनेता और जानीमानी हस्तियां पहुंची हैं. इस समारोह में मनोज मुन्ताशिर, सोनू सूद, अदा शर्मा, निधि दत्ता, सानवी सूद, बाबा रामदेव, मोना सिंह, अहान शेट्टी और पलक मुंचाल जैसे सितारों को सम्मानित किया गया. इस लिस्ट में अब एक नाम और शामिल हो चुका है. यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जानेमाने सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक (Anu Malik) की जो कि अपने संगीत के लिए जाने जाते हैं. जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026 में अनु मलिक को Patriotic Melody Maestro Of The Year के अवॉर्ड से सम्माित किया गया है. सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' के लिए अनु मलिक को ये सम्मान दिया गया है. Patriotic Melody Maestro Of The Year का सम्मान हासिल करते ही अनु मलिक काफी इमोशनल हो गए. इस दौरान अनु मलिक ने अपने फैंस से खुलकर बात की.

सालों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं अनु मलिक

Patriotic Melody Maestro Of The Year का अवॉर्ड पाने वाले अनु मलिक किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अपने 30 साल से भी ज्यादा के करियर में अनु मलिक ने करीब 3000 गाने गाए हैं, एक जमाना था जब कोई भी फंशन, शादी और समारोह अनु मलिक के गानों के बिना अधूरा रहता था. आज भी जब अनु मलिक गाना गाते हैं तो फिल्में हिट हो जाती हैं.

इन फिल्मों में चला अनु मलिक का जादू

अकेले हम अकेले तुम (1995) बाजीगर (1993), बॉर्डर (1997), विरासत (1997), फिर तेरी कहानी याद आई (1993), डुप्लिकेट (1998), मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी (1994): 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', अकेले हम अकेले तुम (1995) जैसी फिल्मों में संगीत देकर अनु मलिक रातों रात बॉलीवुड की दुनिया पर छा गए थे. इस समय भी बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे लोगों किी जबान पर चढ़ा हुआ है. इस गाने को जब भी फैंस सुनते हैं, इमोशनल हो जाते हैं.

