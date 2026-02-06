ENG हिन्दी
  Zee Samvad Real Heroes Award 2026 में बजा Border 2 के नाम का डंका, Ahan Shetty समेत इन हसीनाओं को मिले अवॉर्ड

Zee Samvad Real Heroes Award 2026 में बजा Border 2 के नाम का डंका, Ahan Shetty समेत इन हसीनाओं को मिले अवॉर्ड

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स के समारोह के दौरान बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर अहान शेट्टी को भी सम्मानित किया गया है जो कि इस समय 'बॉर्डर 2' में नजर आ रहे हैं. उनको इंपैक्टफुल परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दिया गया है. इसके अलावा बॉर्डर 2 की दो और हसीनाओं को सम्मानित किया गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 6, 2026 8:07 PM IST

Zee Samvad Real Heroes Award 2026 में बजा Border 2 के नाम का डंका, Ahan Shetty समेत इन हसीनाओं को मिले अवॉर्ड

जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026 (Zee Samvad Real Heroes Award 2026) एक बार फिर से धमाल मचाने आ चुका है. मुंबई में चल रहे इस समारोह में बॉलीवुड, राजनीति जगत के कई बड़े दिग्गजों ने हिस्सा लिया है. इस दौरान इन सभी मशहूर हस्तियों को सम्मानित भी किया गया है. मनोज मुन्ताशिर, मिथुन शर्मा, अनु मलिक, रकुल प्रीत सिंह, अदा शर्मा, निधि दत्ता, सानवी सूद, बाबा रामदेव, मोना सिंह, मधुर भंडारकर और पलक मुंचाल जैसे सितारे इस समारोह में चार चांद लगाने पहुंचे थे. इस समारोह में सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का भी बोलबाला देखने को मिल रहा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' स्टार मोन सिंह इस समारोह में उपस्थिति दर्ज करवाने पहुंची थीं. इसके अलावा फिल्म 'बॉर्डर 2' स्टार अहान शेट्टी को भी सम्मानित किया गया है. जी संवाद विद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026 के दौरान अहान शेट्टी (Ahan Shetty) को 'इंम्पेक्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड दिया गया है. इसके अलावा मोना सिंह (Mona Singh) को Clutter Breaker Of The Year अवॉर्ड मिला है, वहीं निधि दत्ता (Nidhi Dutta) को वॉर फिल्ममेकर का सम्मान दिया गया है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' में अहान शेट्टी ने लूटी वाहवाही

फिल्म 'बॉर्डर 2' में जबरदस्त एक्टिंग करने के लिए अहान शेट्टी को इस अवॉर्ड से नवाजा गया है. फिल्म 'बॉर्डर 2' में अहान शेट्टी ने एक नेवी अफसर का किरदार निभाया था जिसकी देश की रक्षा करते समय जान चली गई. ये किरदार निभाकर अहान शेट्टी ने फैंस का जिल जीत लिया है. लोग फिल्म 'बॉर्डर 2' में अहान शेट्टी की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ कर रहे हैं. ऐसे में अहान शेट्टी के लिए जी संवाद विद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026 और भी खास हो जाता है. फिल्म में अहान शेट्टी के किरदार की मौत के बाद जब सिनेमाघरों में 'ऐ जाते हुए लम्हों...' गाना बजा था तो हर किसी की आंख में आंसू आ गए थे. अहान शेट्टी के अलावा इस समारोह में अनु मलिक को Patriotic Melody Maestro Of The Year का अवॉर्ड दिया गया है.

जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026 में मचाया फिल्म 'बॉर्डर 2' ने धमाल

इसके अलावा मिथुन को साउंड ऑफ लेगेसी- म्यूजिशियन इनोवेशन अवॉर्ड और पलक मुच्छल को सेवा थ्रो सुर- Global Philanthropy award दिया गया है. इस दौरान सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' के लिए अनु मलिक और मिथु ने भी खूब तारीफें बटोरी हैं. जी संवाद विद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026 के मंच पर हर कोई बॉर्डर 2 के बारे में बात करता नजर आया. ऐसे में अहान शेट्टी का जिक्र न हो तो ज्यादती हो जाएगी.

