Zee Samvad Real Heroes Award 2026: Kareena Kapoor ने रियल लाइफ हीरोज के नाम का किया खुलासा, कहा- 'मरते दम तक...'

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: 'जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026' में एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपनी जिंदगी के रियल हीरोज के बारे में बताया है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर बात की है.

मुंबई में 'जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026' (Zee Samvad Real Heroes Award 2026) का आयोजन शुक्रवार किया जा रहा है. इस कार्यक्रम दौरान अलग-अलग फील्ड से आने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है. मायानगरी में हो रही इस अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल होने के लिए फिल्मी दुनिया के तमाम सितारे भी पहुंचे हैं. इसमें एक नाम बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor) का भी है. करीना कपूर ने 'जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026' के दौरान अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया है.

करीना कपूर के रियल लाइफ होरी हैं उनके बच्चे

करीना कपूर ने कहा, 'मेरी जिंदगी पर स्क्रीन पर हीरो बदलते रहे हैं. इसके साथ ही रियल लाइफ में भी हीरो बदले हैं.; इसके साथ ही करीना कपूर ने कहा, ;मेरे बच्चे मेरे रियल लाइफ हीरो हैं जो मरते दम तक रहेंगे. माता-पिता अगर बच्चों को सही रास्ता सिखाते हैं तो बच्चे भी पैरेंट्स को काफी कुछ सिखाते हैं.'

करीना बोलीं- बच्चों को मोबाइल से ऐसे रखा जा सकता है दूर

करीना कपूर ने बच्चों ने गाजियाबाद में तीन बहनों के सुसाइड पर बात करते हुए कहा, 'बच्चों को डील करना आसान नहीं होता है. अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बिना वीडियो गेम के खाना नहीं आते हैं.' करीना कपूर ने आगे कहा, 'मैं हमेशा से बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करती हूं और उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ने का प्रयास करती हूं. मैं बच्चों को बोलती हूं कि बाहर जाकर फुटबॉल औ क्रिकेट खेलो. इस तरह से बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखा जा सकता है.'

करीना कपूर ने फैमिली पर अटैक पर कही ये बात

करीना कपूर ने बीते साल 2025 में उनकी फैमिली पर हुए अटैक को लेकर करीना कपूर ने कहा, 'गलती हमारी थी कि हमने सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया. मैंने और सैफ ने कभी सोचा हम फिल्म स्टार्स हैं तो हमारे साथ ये हो सकता है.' इस घटना के बाद तैमूर ने पूछा, 'मम्मा वो हमारे घर में क्यों आए थे?' करीना कपूर ने कहा, 'मैंने बोला कि वह पैसा चाहते थे इसलिए आए हैं.' तैमूर ने कहा, 'उन्हें पैसे दे देते.' एक्ट्रेस ने जवाब दिया, 'उन्हें पुलिस को दे दिया और उन्हें 10 साल की जेल होगी. इस पर तैमूर ने कहा, 'मम्मा ऐसा मत करो, क्या पता उन्हें पैसे की जरूरत हो और उनसे गलती हो गई.' करीना कपूर का कहना है कि उनका बेटा तैमूर इतनी कम उम्र में काफी मैच्योरिटी वाली बात करता है.

करीना कपूर ने हॉलीवुड में जाने को लेकर दिया ये रिएक्शन

करीना कपूर से सवाल किया गया कि बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस ने हॉलीवुड में काम किया है तो आपका क्या प्लान है? इस पर करीना कपूर ने कहा, 'हिंदी फिल्में दुनिया में चलें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. मैंने कभी हॉलीवुड में काम करने के बारे नहीं सोचा है. मुझे लगता है कि दो बच्चों की मां बनने के बाद ऐसा हो पाएगा. फिलहाल, मैंने हॉलीवुड को लेकर कभी ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं कि काम करूंगी.'

करीना कपूर का है कोई ड्रीम रोल?

करीना कपूर से सवाल किया गया कि उनका कोई ड्रीम रोल है, जो वह करना चाहेंगी. इसके अलावा वह किसी एक्टर के साथ काम करनी इच्छा है? करीना कपूर ने इस पर कहा, 'मैंने अपने करियर में हर तरह रोल किए हैं और अभी ऐसा कोई रोल नहीं जिसे करने का सपना है. मुझे जैसा रोल मिलेगा, मैं करती रहूंगी.'

