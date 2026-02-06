ENG हिन्दी
Zee Samvad Real Heroes Award 2026: इस अवार्ड से सम्मानित हुए मधुर भंडारकर, समाज का असली आईना है डायरेक्टर की फिल्में

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: जी संवाद रियल हीरो अवार्ड 2026 शो में निर्देशक मधुर भंडारकर को एक खास अवार्ड से सम्मानित किया गया. इस मौके पर मधुर भंडारकर ने कई खास मुद्दों पर अपनी राय रखी

By: Kavita  |  Published: February 6, 2026 4:09 PM IST

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: इस अवार्ड से सम्मानित हुए मधुर भंडारकर, समाज का असली आईना है डायरेक्टर की फिल्में

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: जी संवाद रियल हीरो अवार्ड शो में मशहूर फिल्ममेकर मधुर भंडारकर को सम्मानित किया गया. निर्देशक को वॉइस ऑफ सोशल रियलिटी इन सिनेमा (Voice of Social Reality in Cinema) जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया है. इस सम्मान के लिए मधुर भंडारकर ने धन्यवाद दिया. साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय भी रखी. इस दौरान उन्होंने मशहूर संगीतकार एआर रहमान से जुड़े विवाद से लेकर इंडस्ट्री के हाल के बारे में अपनी राय रखी. इसके अलावा उन्होंने कई बडे़ मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.

एआर रहमान के बयान पर मधुर भंडारकर ने कही ये बात

जी संवाद रियल हीरो अवार्ड 2026 (Zee Samvad Real Heroes Award 2026) शो में मधुर भंडारकर (Madhur Bhandarkar) से संगीतकार एआर रहमान के बयान के बारे में पूछा गया. एआर रहमान ने दावा किया था कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है. इस बयान पर अपनी राय देते हुए मधुर भंडारकर ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही. मेरा मानना है कि वह सबसे ज्यादा बिजी म्यूजिक डायरेक्टर हैं. जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है तो रहमान साहब का ही गाना हम सुनते हैं. मैंने कभी रहमान साहब के साथ कभी काम नहीं किया था. मैंने फिल्म रंगीला के दौरान ही उनके साथ काम किया है और मेरे इंट्रेक्शन ही उनके साथ तब का है, जो 25-30 साल पुरानी बात है.

बॉलीवुड के राइट विंग हैं मधुर भंडारकर

मधुर भंडारकर ने ये भी कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग डायरेक्टर के साथ अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाता है. कई बार बात टाइम पर भी आ जाती है. डायरेक्टर का मानना है कि कई बार सामने वाले के पास समय नहीं होता है तो कभी अलग अलग कारण होते हैं. इस मौके पर बॉलीवुड के प्रोपागेंडा के बारे में भी निर्देशक से पूछा गया तो उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया. बता दें कि मधुर भंडारकर को इंडस्ट्री का राइट विंगर कहा जाता है.

मधुर भंडारकर की फिल्में में क्या है खास

मधुर भंडारकर की फिल्में अपने विषय की वजह से सुर्खियों रहती हैं. उनकी फिल्मों में समाज का आइना दिखाया जाता है और बहुत ही खुलकर दिखाया जाता है. उन्होंने चांदनी बार, पेज 3, फैशन, ट्रैफिक सिग्नल, जेल, इंदू सरकार, हीरोइन समेत कई फिल्मों को बनाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

